Luli Mutinelli: “Las letras son un reflejo de lo que pienso y me las dicta la música que hago”

Nacido en La Plata, Luciano “Luli” Mutinelli supo integrar numerosas formaciones artísticas desde su primera juventud y ahora transita su momento como solista mientras reside en Francia.

Durante una entrevista con diario Hoy, el compositor recorrió su proyecto reciente, pero también vaticinó los detalles del show que dará este viernes, a las 21, en el espacio cultural llamado Guajira, ubicado en 49 entre 4 y 5.

La apertura del espectáculo estará a cargo del dueto compuesto por Fausti Sagasti y Santiago Santiago. Por otro lado, Lucas Finocchi y Kubilai Medina también estarán presentes para tocar las canciones de Mostruo!.

—¿Cómo surge el proyecto solista? ¿Qué detalles podés contarnos?

—¡El proyecto solista surge por estar solo! Sucede que hace cinco años me mudé a Francia y todo el tiempo que tardé en vincularme con otros músicos lo usé para mejorar mi piano y así componer. De golpe, me di cuenta de que tenía un montón de fragmentos que podían convertirse en canciones. Cada vez que venía un amigo argentino, le mostraba algo y me daba confianza para seguir porque que a mí me guste lo que hago, es lógico, pero a los otros…

—¿De qué van las letras y las melodías de tus producciones?

—Mi carrera como músico siempre fue ser parte de grupos ya sea como baterista o haciendo coros, lo cual hizo que nunca tuviera la responsabilidad y la necesidad de componer pero si de opinar y arreglar. De esta manera, eso fue algo que me hizo dudar mucho al momento de hacer composiciones enteras. Con el tiempo fui encontrando que soy bastante melancólico y que las músicas que se me ocurren no son necesariamente lo que se esperaría de un baterista. Así que voy por el midtempo y armonías más complejas que el rock… Pero soy cancionero. Las letras son un reflejo de lo que pienso y me las dicta la música que hago.

—¿Cuál es el concepto de tu obra?

—Hago lo que me sale. Aunque suelo decir que hago las canciones que faltan en mis listas de canciones.

—¿Qué análisis realizás del camino recorrido entre la Argentina y ­Francia?

—En Francia encontré tiempo y tranquilidad para hacer música… En la Argentina siempre fui baterista y otras cosas que no me dejaban el espacio para serlo. Así que me vino muy bien. Siento que soy más completo como persona gracias al shock que produce un cambio de hábitos tan grande como el hecho de cambiar de idioma y sociedad.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra al show?

—Nunca lo recomendaría, pero si por casualidad les surge la curiosidad, verán a un tipo con un piano, un octapad para hacer loops de batería, cantando lo más honestamente posible las mejores canciones que pudo hacer. Por suerte, después, toco con Lucas Finocchi y Kubilai Medina en un minishow de Mostruo!.