Mecha Durand: “Creo que es muy valioso vivir lo contemporáneo del arte”

Durante una entrevista con este multimedio, Mecha Durand presentó los detalles del festival que produce.

—¿Qué es el festival REC?

—Es el Festival de Artes Audiovisuales Latinoamericano de Universidades Públicas que está organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Será hasta el sábado y promueve la difusión de producciones, haciendo especial énfasis en las carreras de gestión pública. De esta manera, buscamos poner en valor el género de terror y fantástico que han sido uno de los rasgos identitarios de la carrera de Artes Audiovisuales de nuestra facultad y les queremos rendir homenaje en esta edición. En ese marco, tendrá un galardón especial, el premio Meca del Terror Sudaca, con el objetivo de reconocer y fomentar la producción de cortometrajes de género en la región.

Además, los espacios de formación siguen siendo de vital importancia, durante el festival se lleva a cabo el laboratorio para estudiantes de nuestra facultad que les permite desarrollar proyectos audiovisuales, recibir tutorías que aportan al crecimiento de dichos proyectos.

Durante la semana, en el Centro de Arte habrá charlas que abordarán también el cine de género a cargo de invitados especiales. Como evento especial, el viernes a las 22:30 en Casa Jirón habrá proyecciones trasnoche en 35 mm programadas por Pablo Rabe y Pablo Conde. Y finalmente, el sábado 27 en el Auditorio de la Facultad de Artes será la ceremonia de clausura, con la entrega de premios de los cortometrajes en competencia y cerrará el evento un concierto de La Secta.

—¿Qué sensaciones les trae?

—En lo personal, me parece algo muy grande ser parte de este festival. Me llena de orgullo ver los cortometrajes de alumnos y estudiantes de artes audiovisuales; muchos están arrancando sus carreras artísticas y seguramente tengan un gran futuro por delante. Me parece muy importante además conocer y descubrir nuevos artistas con miradas auténticas y originales. Cuando me convocaron para llevar a cabo la producción me generó mucha emoción, porque cuando yo era estudiante el Festival REC era uno de mis eventos favoritos del año. También me ha dado muchas satisfacciones a nivel personal y me siento muy afortunada de compartir el equipo de trabajo con personas tan importantes del audiovisual platense.

El Festival REC es un festival hecho con el corazón. Creo que es muy valioso vivir lo contemporáneo del arte, saber qué está pasando a nivel artístico y asistir a los eventos que ocurren en la ciudad. Además, es una oportunidad genial para aprender sobre cine y arte, así que les invito a que vengan porque la van a pasar hermoso.