Aseguran que Guillermina Valdés dejó a Marcelo Tinelli

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés llegó a su fin tras nueve años de relación. Según informó Ángel de Brito la pareja habría tomado la decisión luego de sus vacaciones en Punta del Este.

"Venían mal de una crisis profunda. Después de Punta del Este, hubo diferencias en la convivencia. La decisión es de Guillermina, eso me dicen, que él no estaba tan convencido. No se llevan mal, no hay onda", afirmó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.

"No hay onda entre los chicos de ambos, era difícil que se queden todos a dormir en el country los fines de semana", agregó la panelista quien destacó que a Valdés no le gustó que su, ahora ex pareja, se fuera de vacaciones solo con sus hijos.