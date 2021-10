Beto Casella y un fuerte reclamo contra MasterChef

Beto Casella denunció que la producción de MasterChef Celebrity le “robo” a su panelista. Se trata de Juariu quien se incorporó este año a Bendita y rápidamente se transformó en una de las preferidas por las primicias que consigue a partir de investigaciones que hace en Instagram.

El enojo de Casella se debe a que desde el reality no se comunicaron con él para avisarle, según dijo tendrían que haber realizado un llamado “de cortesía” entre las producciones de ambos ciclos.

“No me dolió, porque no espero nada de nadie de la televisión. Lo que digo es que es una convención de cortesía que queda todavía, que si van a convocar a alguien de tu equipo, alguien te manda un mensaje. El conductor o el productor ejecutivo del programa que convoca es el que suele llamar”, argumentó el Casella en la revista Paparazzi. “Que explique por qué se llevan a una panelista y no tienen la delicadeza de avisarle al productor ejecutivo del programa o al conductor, como suele hacerse. ‘Che, ¿te molesta que me lleve a una panelista tuya?’ Eso se pregunta”, afirmó.

“Fue una cortesía que acá faltó. Se ve que en el ámbito de la comida la educación y la cortesía no existen. En general se maneja así: si te van a sacar a alguien te preguntan si te jode. En general decís que no, más si es mejor para ella, porque va a ganar más plata y va a progresar. Pero te consultan por educación”, sentenció.

Por otro lado, desligó a Juariu de la responsabilidad: “Con ella todo bien, es más, Juariu preguntó si tenía forma de quedar en Bendita, le dijeron que no, y está bien. Es el poder del dinero y si ella va a ganar más, es un avance. Aparte se lo merece todo la tucumana, porque tiene un futuro espectacular, a nosotros nos encanta haberla hecho conocer un poco más de lo que era”.