Bhavi: “El gran poder de un buen artista es mantenerse con los años”

El versátil artista Bhavi estrenó las 17 canciones que componen su nuevo disco Pochoclos, en el que le da un final de película a la trilogía compuesta por Butakas y Cinema.

En esta nueva producción presenta colaboraciones con Bizarrap, Lit Killah, YSY A, Lara 91k, Santa Fe Klan, Laylow y Asan. Acompañado por Pochoclín, Bhavi estuvo dando notas y diario Hoy participó del evento para conocer más detalles sobre la nueva propuesta.

Bhavi es un artista de doble nacionalidad, nacido en Bélgica y radicado en Argentina. Se ha convertido en la nueva revelación del trap de Latinoamerica. Yendo y viniendo entre ambos países, tiene un flow auténtico nunca antes escuchado. Sus canciones van desde lo melódico y sentimental hasta lo más enérgico, donde todos terminan saltando y coreando el estribillo. Es una de las figuras de la escena urbana con mayor crecimiento y proyección internacional: cada uno de sus lanzamientos tiene amplia repercusión. Se destaca por ser un artista que rompe el esquema de trapero tradicional al no provenir de las batallas de freestyle, al mismo tiempo que rompe records en YouTube, contando con más de 147.000 millones de reproducciones con sus videos. Además, suma millones de oyentes mensuales en Spotify, y supera los 1,6 millones de seguidores en Instagram.

Bhavi comenzó el 2022 presentando Bien y Ayer junto a Lit Killah, DYLM junto a Santa Fe Klan, Sienta bien junto a Laylow y Puff junto a Bizarrap, quien a su vez es el productor musical de la canción junto a Zecca.

—Pochoclos, cine, disco nuevo, ¿qué más podés pedir?

—Que pruebes los pochoclos para ver si te gustan cómo estan…

—Están muy bien.

—¿Qué te gustan más, dulces o ­salados?

—Dulces.

—Entonces estamos en el mismo capítulo, por ahora.

—¿Sensaciones de lanzar este nuevo material?

—Estoy muy contento, la verdad que es una bendición poder materializar, poder llevar a cabo proyectos así, porque siempre fue mi sueño hacer música, este es mi segundo disco full álbum, tercer proyecto. Cerrando una era que empezó con Butakas, después Cinema, y ahora Pochoclos, poder sustentar durante años una movida me llena de orgullo, estoy muy feliz, estoy donde quiero estar.

—¿Qué significa el cine para vos? ¿Tenés alguna película favorita?

—Siempre estoy buscando una película nueva, algo que nunca haya visto, y que me den ganas de verla, ahora en estos días estuve muy a full y no pude mirar mucho, pero amo todo lo que te saque un segundo de la realidad, y que puedas ensimismar y proyectar. Eso es lo que siempre amé del cine, porque además tiene una fusión muy linda entre audio y lo visual. Siempre me gustaron los soundtracks, fue como algo que se dio solo. Al ser un artista honesto y conectado con uno mismo las cosas se fueron dando, armé esta movida, que empezó con Butakas y Cinema, todo una “bola” de creatividad de tres años.

—Excepto Sábado de mierda, que tiene un título bastante particular, el resto son canciones con nombres alegres…

—Es muy alegre, la primera parte no, pero empieza y te tira todo para adelante, porque de la nada habla de cómo arreglar ese Sábado de mierda, siempre para arriba.

—Estás viviendo un gran momento, ¿con qué otras cosas soñás?

—El gran poder de un buen artista es mantenerse con los años y eso es lo que más me motiva, porque muchas de las canciones de ahora algunas tienen varios años, otras no, pero colisionan todas muy bien juntas, así que quiero seguir en ese mundo, me gustaría hacer películas y actuar.

—Algo con Pochoclín…

—A Pochoclín me lo llevo de gira para todos lados. Él ya quiere más, todo quiere.

—En Puff, canción que trabajaste con Bizarrap, hacemos puff y desaparecen cosas, ¿a qué le decimos puff para que desaparezcan?

—A la mala onda, a la gente que solo habla y no hace, al revés que Pochoclín.

—¿Con qué te gustaría que se conecte la gente con Pochoclos?

—Que puedan leer entre líneas que hay mucha información, que siempre la hay en mi música, porque la información está para aquellos que están dispuestos a absorberla, no cualquiera puede absorber información, porque yo hago música para todo el mundo, obvio, pero también para la gente que tiene ganas de evolucionar en la vida. Sé que de vez en cuando aparecen y me lo agradecen, y así es el ciclo de la inspiración, así es el ciclo de la curación álmica, e inspirar como me inspiraron.