Billie Eilish lanza su nuevo single, "My future"

Los seguidores de la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish pueden estar felices, ya que anunció a través de las redes sociales que esta semana publicará un nuevo single.

La nueva canción de Eilish llevará el nombre "My future" y llegará tan pronto como el 31 de julio, como la continuación de lo que se pudo escuchar en "No Time to Die", tema que formará parte de la banda sonora de la nueva película de James Bond.

Por ahora, se desconoce si "My future" formará parte de algo más grande como un nuevo disco o EP, así que a estar atentos a los próximos días, cuando se den a conocer más novedades sobre los planes de la artista.