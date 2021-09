Blackpink batió récord de suscriptores en YouTube

El exitoso cuarteto coreano de K-Pop Blackpink alcanzó durante las últimas horas los 65 millones y medio de suscriptores en su canal de YouTube, y batió el récord al convertirse de esa manera en el grupo o artista musical con mayor cantidad de seguidores de la plataforma.

La agrupación, integrada por las jóvenes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, había conseguido recientemente ubicarse en lo más alto del sitio luego de que cuatro de sus videos musicales se posicionaran como los más vistos en las primeras 24 horas desde sus lanzamientos, así como su ingreso en cuatro ocasiones en el Billion Views Club de YouTube (es decir, con un video que alcanza las mil millones de visualizaciones).

En el último año, Blackpink acumuló más de 9.700 millones de visitas en su canal, donde se alojan éxitos de la banda como "How You Like That", "Ice Cream", "Lovesick Girls" y "Kill This Love".

Además, el grupo cuenta con más de 22 millones de oyentes en Spotify y 26 millones de seguidores en Instagram.