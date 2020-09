Con Robert Pattinson contagiado de Covid-19, continúa el rodaje de Batman

El actor Robert Pattinson, estrella total en el rodaje de “The Batman”, dirigida por Matt Reeves y que debería estar en pantallas en la primavera boreal de 2021, dio positivo en coronavirus durante su rodaje en el Reino Unido, por lo que se procedió a avanzar sin su protagonista, que guarda la correspondiente cuarentena.

Así lo publicó hoy el Daily Mail, reflejado por la agencia Europa Press, por lo que la filmación de la nueva película en solitario del personaje de DC Comics se retomó en los Studios de Leavesden, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades británicas pero sin Pattinson, que se encuentra en cuarentena obligatoria de 14 días.

"Estamos seguros de que con todas las medidas implementadas, cualquier producción puede reanudar su filmación tan pronto como sea seguro hacerlo", aseguró Adrian Wootton, director ejecutivo de la British Film Commission en declaraciones a Variety.

"También creemos que esto no afectará la producción en general en el Reino Unido, precisamente porque tenemos medidas de seguridad y salud muy sólidas en marcha que permiten que nuestro sector cinematográfico y televisivo vuelva a funcionar", agregó.

Ante el positivo de Pattinson, el director de “The Batman” está tratando de no volver a congelar la producción, que sigue en marcha para rodar la mayor parte de las escenas en las que no aparezca el actor e incluso algunas en las que aparezca Batman/Bruce Wayne pero en las que no se vea su rostro y pueda ser sustituido por su doble de cuerpo.

Junto a Pattinson, completan el elenco Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como Enigma, Peter Sarsgaard como el Fiscal de Distrito de Gotham Gil Colson o John Turturro como Carmine Falcone.

El rodaje de “The Batman” se reanudó esta semana después de una pausa de más de cinco meses por la pandemia. El filme todavía tiene un rodaje de 11 semanas por delante.