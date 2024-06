Danny Tolli: “En nuestra industria las relaciones, además del talento, son importantes”

Invitado por la embajada de Estados Unidos en Argentina, el guionista, y productor ejecutivo, Danny Tolli, estuvo unos días en el país, brindando un encuentro dentro de un espacio de formación profesional, Desarrollo Audiovisual, showrunning y sala de escritores. Hablamos con Tolli para conocer sus comienzos y expectativas de los encuentros.

—Tus padres son argentinos, ¿cómo te sentís en venir al país como parte de este programa, pero volver acá?, ¿ya habías estado en Argentina?

—Sí, hace 10 años atrás. La última vez que vine a Argentina, a Buenos Aires, tuve la oportunidad de recorrer un poco, y esta mi segunda vuelta. Tenemos una porción del programa que también se va a hacer en Mendoza, mis padres son mendocinos y voy a tener la oportunidad de ver familia y es como venir a casa. La gente argentina, la cultura, la historia, la amistad, ha sido un viaje espectacular y estoy bien emocionado para ya empezar las charlas y tener la oportunidad de hablar con más guionistas y artistas, que ellos me cuenten todo.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto de escribir series, proyectos y demás?

—De niño, en mi infancia. Yo era un niño del teatro artístico, quería estar en Broadway. Vivía en Nueva York, mi padre es chapista de autos, mi madre limpiaba casas, la historia tradicional del sueño americano. Se mudaron allá para darme mejores oportunidades y ellos desafortunadamente querían un doctor, un abogado, yo le dije: . Pero empezando a actuar, leyendo obras y después leyendo guiones, me quedé enamorado con las historias, con contar cuentos. En la Universidad de Nueva York tuve la oportunidad de enfocar mis estudios en cine y televisión y escribí mis historias, mis cortometrajes. En ese momento, en el 2008, empaqué todo y me fui a Los Ángeles, donde es el centro de entretenimiento de nuestra industria.

—¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Porque te mudaste, tenías un título, pero, ¿cómo fue dar los primeros pasos?

—Me mudé a Los Ángeles con solamente tres meses de alquiler en la cuenta de banco. No tenía auto, es una ciudad donde se maneja por todas partes. Tuve que tomar tres micros para ir al trabajo todos los días, trabajaba para Vin Diesel, era el asistente de él también y asistente de la compañía de producción. Y tuve la oportunidad de aprender cómo trabaja el sistema, porque tenía yo la práctica artística, pero no sabía cómo trabajar las relaciones y los negocios. Pasé tres años trabajando con Vin y casualmente el último año que estuve con él, vendió una serie a esta compañía que se llamaba , que aún vendía y alquilaba DVD, y ahí empezó todo.

—¿Qué indicaciones le darías a un joven guionista que quiere empezar en la industria?

—Quiero agradecer a la embajada de los Estados Unidos porque yo crecí sin contactos, desafortunadamente, y en nuestra industria las relaciones, además del talento, son importantes. Una vez que ya estás tenés que saber cómo hacer el trabajo y hacer el trabajo bien. Como yo me he dado cuenta que podés tenDanny Tollir todo el talento en el mundo, pero si no sos un buen ejecutivo y no tenes un buen manejo ejecutivo, vas a fracasar.