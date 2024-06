Matías Rocca: “La propuesta es completar el espacio”

Feel in the blank es una plataforma creativa que permite que artistas puedan crear, desde cero, un espacio conceptualmente nuevo. Para conocer detalles de la propuesta pudimos hablar con Matías Rocca, uno de los productores ejecutivos del proyecto.

—¿Cómo fue tu acercamiento al arte?

—El equipo tiene una cercanía distinta y cada uno lo toca de manera diferente, pero personalmente siempre estuvo a modo hobby, de compañía, a través de la pintura en mi caso, pero también, no sé, otras actividades. En el secundario actuaciones siempre encontré un interés, una diversión muy grande y una veta personal creativa que siempre que pude y tuve la oportunidad me encantó desarrollar. Y este proyecto o esta idea de la plataforma terminó siendo una forma más. Con el correr del tiempo y a medida que se fue materializando, era ese escape o esa faceta personal, aprovechamiento o huequito donde podía alimentar esa faceta personal. Así que mi relación siempre estuvo ahí presente en mayor o menor medida, y como consumidor me encantaría tocar algún instrumento o hacer música, pero no es el caso.

—¿Cómo surge esta idea de Feel in the blank y cómo fueron uniéndose para poner en disponibilidad de los artistas el espacio?

—Nace del consumo de plataformas similares. En pandemia, en conversaciones con el resto de los chicos, me acuerdo las primeras preguntas o los primeros disparadores surgieron a partir de: qué bueno que estaría contar con un canal o desarrollar un canal de sesiones del estilo de... que consumíamos en aquel momento, hay infinidad y llegábamos siempre a la conclusión de que todas tenían una identidad o una un concepto muy fuerte, muy marcado y atractivo de valor intrínseco, por sí solo, que las hacía llamativas a la vista. Después bueno, hay una construcción, están sin duda los invitados, quién va pasando por el canal y eso va dándole una relevancia, un interés general del público diferente, pero el marco ya era llamativo. Entonces, en charlas y conversaciones, alrededor de eso se nos ocurrió la idea de qué tal si el marco no tiene nada en sí mismo, o no tiene nada que lo represente y la oportunidad o la invitación es más amplia, para el artista, o es más profunda que solamente presentar su música, sino hacer algo de ese espacio. Dijimos que el concepto es la falta de concepto y la invitación se extiende un poco más allá de la música, es decir, la propuesta es completar ese espacio, así nace. La idea del espacio en blanco o el vacío y esta invitación a los artistas a desarrollar un poco más su identidad y su propuesta, su proyecto un poco más allá de la música que presentan.