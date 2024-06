Martín Slipak: “Me apasiona bastante el tema de la pregunta”

Martín Slipak vive un momento intenso de trabajo. A la gira de ART, que lo traerá, junto a Pablo Echarri y Fernán Mirás, al teatro Coliseo Podestá el sábado a las 20, se le suma su programa de streaming en Picnic Extraterrestre, Solar Solar, los jueves. Además de varios proyectos en proceso para el teatro, algunos propios y otros en manos de otros directores como Javier Daulte. Para conocer detalles de su presente hablamos con él.

—Están de gira con ART, van a venir a la ciudad, pero contame un poco, ¿cómo es el detrás de escena de la gira que están haciendo con la obra? ¿Uno se conecta con el compañero actor de otra manera cuando está de gira?

—Sí, me parece que el teatro siempre plantea como un espacio de mucha intimidad con el compañero y creo que tal vez sea, dentro de las disciplinas de actuación, donde uno más profundiza con un compañero. Es posible hacer teatro con gente con la que te llevas mal y es cada día para mí más difícil hacer teatro en donde me aburro, con lo cual realmente lo que busco a la hora de hacer teatro es disfrutar y tener compañeros a los que pueda querer y a los que pueda respetar. Y eso está dado desde el principio en ART. Es cierto que uno en la gira desayuna, te ves en el avión, te ves la cara de dormido, si hay una zona donde conocés mucho más la intimidad del otro y la verdad es que tanto con Pablo como con Fernán hay mucho entendimiento y hay mucho respeto y también, mucho tiempo para reírse, para pasarla bien, para poder ir a morfar algo que nos gusta. Nos entendemos, son actores a los que conozco hace mucho tiempo, con Fernán hicimos muchas cosas, con Pablo no nos cruzábamos desde Resistiré laburando, pero también nos fuimos viendo a lo largo de estos años. Y la verdad es que es muy placentero porque además me parece que hay algo extra, uno se puede llevar bárbaro con los compañeros, pero creo que el agregado de poder presentar un trabajo que a uno lo llena de orgullo, le da disfrute, lo puede defender desde todas las aristas, desde la convicción de que es un texto maravilloso, de que la puesta está buena, que está actuado desde un lugar de concentración y de respeto al público, de querer contar de la mejor manera esa historia que está tan bien escrita, de manera tan elegante, inteligente, por la autora, me parece que eso le agrega un extra. Poder estar con compañeros, que uno quiere hacer una buena obra de teatro, conociendo todo el país y conociendo gente, me parece que es un combo perfecto. Cada día que uno va a hacer función, aunque es una obra que uno tiene recontra hecha y pasada, siempre está la pregunta de cómo va a ser, de qué va a pasar, de qué zona distinta me va a tocar a mí en lo personal la función. Entonces me parece que está buenísimo poder trabajar siempre desde la pregunta. Y en el caso de la función que vamos a hacer en La Plata, el sábado a las 20, para mí es un placer enorme poder hacerla en el Coliseo Podestá, que me parece uno de los teatros más hermosos de Argentina. La verdad es que es una fecha que venía deseando muchísimo, porque es un teatro al que siempre me gusta volver, con lo cual estar ahí con ART es un placer también.

—Además del teatro estás haciendo streaming en Picnic Extraterrestre…

—A mí me encanta, primero tengo una naturaleza desde siempre, creo, que no sabía muy bien, cómo o dónde aplicarlas. Tal vez era curioso a la hora de ensayar y me recuerdo a mí preguntando muchas cosas a directores, pero también lo era en la vida, con mis amigos, con mis colegas, preguntaba mucho. Y creo que el espacio de poder hacer un reportaje viene a darle un poco de espacio, justamente, a esa naturaleza mía de preguntar y preguntar. Algunos lugares me parecen atractivos, interesantes y que no muchas veces se llegan en las conversaciones comunes, con lo cual es algo que me apasiona bastante el tema de la pregunta. No sé si viene por el tema de mis padres psicólogos o porque, pero la verdad es que me gusta, había hecho algunas experiencias así de radio. Hay una entrevista también que le hice a Nora Moseinco hace unos años para el ciclo Monstruos de encuentro, que también fue bastante nombrada en su momento y la verdad es que está buenísimo porque te lleva inevitablemente a un espacio de investigación. Porque muchas veces siento que estamos medio adormecidos por el tema de la investigación o del estudio. Yo, por ejemplo, no hice carrera terciaria, no terminar la secundaria, entonces siempre el tema del estudio, para mí, es un tema. Siempre está el deseo de estudiar y de poder estudiar más y la verdad es que este espacio de hablar de cine, hablar de teatro, investigar un poco a los invitados inevitablemente te lleva a estudiar. Yo lo dije en el primer programa de Solar Solar que lo que más me interesaba era poner de vuelta en práctica el tema de del estudio y la investigación y así es que desde que empecé el programa. La verdad es que vi un montón de cine, cosas que no había visto, que tenía pendientes o concentrarme especialmente en un director. Estoy investigando más, estoy concentrado más en directores, con lo cual es un espacio de mucho aprendizaje, de mucho placer también, de mucho nervio, de mucha exposición. Porque la verdad es que hay algo ahí al estar dos horas expuesto ante una cámara que inevitablemente se ve algo de la naturaleza propia de la intimidad de la personalidad de uno, de zonas que tal vez uno tiene más manejadas o más escondidas cuando trabaja, y es una zona de exposición bastante grande el streaming, pero me gusta todo lo que acarrea y lo que me está generando al poder investigar. Creo que el riesgo que tiene el streaming es parecerse cada día más a la tele, por eso festejo que haya un canal como Picnic Extraterrestre, que está un poco más orientado a tirar información y que tiene programas que tienen que ver con la literatura, con la música, con las artes escénicas, me parece que está bueno y que ojalá pueda mantenerse esa esencia con la que nace.