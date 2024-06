María Becerra: “Me gusta mucho la comedia”

Los que vayan a ver Mi villano favorito 4 desde este jueves a los cines van a detectar que uno de los nuevos personajes, Poppy, tiene la voz de la estrella de la canción, María Becerra, quien desde que grabó Tu cura, para Rápidos y furiosos, vuelve al cine estrenando su rol como doblajista. Hablamos con Becerra en exclusiva para conocer más detalles de su participación en la película, su acercamiento al cine desde pequeña y mucho, mucho más.

—Hace casi un año, en un set parecido a este, estuvimos hablando por Rápidos y Furiosos y me decías que tenías ganas de hacer cine, de actuar. Ahora le pusiste la voz una película, ¿cómo se siente esto?

—Me encanta porque vamos pasito a pasito y me parece bien, la verdad, como para ir ganando experiencia y la verdad es que fue un desafío muy lindo. Fue difícil, no te voy a decir que no, porque bueno, como habrás escuchado, que viste la película es muy diferente a como yo hablo, a mi acento, a mi forma de decir las cosas. Porque ella usa brackets, entonces fue realmente un desafío, pero muy feliz porque salió muy bien.

—Como artista venís trabajando con la voz, pero ahora sabes que tenés la voz también como herramienta para el doblaje…

—Eso me parece tremendo la verdad. Me gusta mucho porque es algo nuevo que encontré y me encanta aprender, me encanta cada día profesionalizar más en distintas áreas. Y más con esto que te digo que a mí me encantaría protagonizar una película o lo que sea y si bien hice mucho teatro de chica, comedia musical y eso, es otra onda. El cine es otra cosa, completamente distinta, pero bueno, son todas cosas que me han ayudado a agarrar experiencia, todo esto que está sucediendo también y espero que así siga, haciendo pequeñas cosas hasta que en algún momento ya llegará.

—¿Qué fue lo que más te gustó de Poppy?

—Me parece muy divertida, que tenga como esa chispita de maldita y de loquilla, pero en realidad es superbuena. Eso me encanta, esa dualidad que ella tiene y esa doble personalidad, eso me gusta.

—En Argentina en vacaciones de invierno siempre íbamos a ver una película al cine, ¿qué recuerdos tenés de la infancia, de tu relación con el cine?

—La verdad que tengo recuerdos muy lindos, siento que ir al cine era como el evento, el plan, de vez en cuando. Era muy increíble para nosotros todo ese ritual de ir antes a sacarse fotito con el cartel de la película, tirar un selfie, comprar el combo de pochoclo, la gaseosa, entrar y estar ahí con tu familia. Todo ese ritual realmente siempre me encantó y siento que fui muy afortunada porque tengo un padre que está enamorado de las películas de dibujitos animados y eso. Es una persona que va a tener 80 años y va a seguir viendo La era de hielo, se estalla de risa, entendés, y eso me encanta porque él me transmitió mucho ese amor también.

—¿Qué pasó cuando le dijiste, che, voy a hacer la voz de una película animada?

—No lo podían creer. Yo encima estaba haciendo el doblaje, ahí en vivo les mandaba videos, qué increíble me decían. Mandaba fotito del personaje, todo, no se entendía nada, pero muy felices, la verdad y cuando vieron el tráiler también, no lo podían creer. Tuvimos ahí una función en familia y también chochos, hicimos una función especial con mis sobrinas. La vieron, no se desprendían, fue hermoso.

—¿Seguís yendo al cine? Ahora debe ser medio complicado o tenés que ir en algún horario sin mucha gente…

—La verdad es que hace mucho tiempo no voy, pero ahora saqué esta data de una sala de cine que es como privada, que vos la alquilás para la película que querés y es chiquito. Es divino, así que voy a empezar a ir más seguido.

—¿Se viene nuevo trabajo musical?

—Sí, esperemos que sí. Bueno, ya están saliendo cortes del nuevo álbum, está saliendo ya material del nuevo álbum, pero sí, el álbum completo, yo creo que para fin de año va a salir y va a tener muchas canciones, eso te lo puedo asegurar. Yo quiero que tenga 15 o más canciones todavía.

—Mi villano favorito tiene una canción de Pharrell Williams, Happy, que te conecta con la película, con la música y ahora sos parte de esta saga…

—Me parece hermosa esa canción, es un temazo, y me parece divino que él la haya hecho para la película, es un temón y va increíble con los Minions, con la estética general de la película, me parece precioso. El día de mañana, si toca hacer una canción para esta película, también la hago. Me parece precioso todo este nuevo mundo que estoy descubriendo la verdad.

—¿Alguna vez imaginaste poder ser parte?

—No, la verdad que no, no lo esperaba y menos en una película de dibujitos animados, como que era algo que no estaba en mis planes viste, pero bueno, llegó la oportunidad.

—Vamos a tirar así al universo, ¿alguna otra saga de dibujitos animados o alguna película que vos digas, a mí me gustaría hacer la versión argentina?

—A ver, déjame pensar. Me gusta mucho a mí la comedia, me gusta mucho la peli Son como niños, de repente hacerla acá en Argentina me vuelvo loca, a mí me gusta mucho la comedia, me encantaría hacer comedia.

—¿Tenés algún referente, alguna actriz, actor?

—Me gusta Ben Stiller, Adam Sandler, Jim Carrey, Guillermo Francella, yo a Casados con hijos los amo, me crie a mate y Casados con hijos a lo loco. De hecho, creo que mi personalidad un poco está basada en Moni Argento, te juro, yo a veces me digo: soy Moni, viste, pero es porque me crie a puro Casados con hijos y el día de mañana es mi sueño poder, si se vuelve a hacer una versión más actual, actuar ahí una participación.