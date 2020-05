David Guetta hace bailar en cuarentena

Tras el éxito de United At Home en Miami, que recaudó más de 750.000 dólares para la crisis de Covid-19, David Guetta realizará hoy a partir de las 20 horas la edición de este evento en Nueva York. Los fondos que se recauden serán destinados a Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

La actuación de Guetta comenzará tras el aplauso a los trabajadores de primera línea y sanitarios. Se podrá ver a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, VK y canales de TikTok del DJ. El evento contará con invitados sorpresa y sólo se podrá visualizar online.