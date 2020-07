Demi Lovato confirmó la noticia más esperada por sus fans

"Max, supe que te quería cuando te conocí" comienza el mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto con el actor y cantante de 28 años.

Si bien hace solo 4 meses que se conocieron, la pareja tomó la decisión de dar un paso más para casarse. Según expresa Demi en sus redes sociales, Max es una especie de amor platónico del cual no querría separarse.

"En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy", expresó entre tantas muestras de afecto para con el actor, que le contestó: "Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que siempre he imaginado acerca de una compañera de vida".

Sin duda es uno de los acontecimientos del año, sobre todo para sus fans, que esperaban esta noticia, ya que dentro de los comentarios de la publicación, afirman que la pareja "es perfecta".