Deportaron a Magalí Mora de Estados Unidos

Un verdadero escándalo realizó Magalí Mora en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos La medíatica fue deportada por tener marihuana en su valija. "Me encontraron dos porros en la cartera que no sabía que llevaba. Me quiero matar. Me preguntaron si trabajaba para los carteles de la droga y también de dónde traía la droga. Me interrogaron seis horas", señaló.

La noticia fue confirmada por Rodrigo Lussich, en Intrusos. El periodista destacó que la misma Mora le confirmó el hecho y que pasó un papellón: "Estuve encerrada en el cuarto de interrogatorios, que ellos dicen que no es una cárcel. Pero era como una cárcel, porue estuve encerrada hasta que hubiera un vuelo para volver a Argentina. Recién salió el miércoles".

Pese a que safó de seguir en prisión, la mediática destacó que por un largo tiempo no podrá entrar al país norteamericano: "No me multaron, pero me prohibieron el ingreso a Estados Unidos por cinco años. Fue una experiencia terrible porque fue estar presa", le contó a Lussich.