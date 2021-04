Descubrieron a Nacho Viale esperando para vacunarse a Miami

Increíblemente, el caso de Viale no es el único ya que varios famosos han tomado la decisión de viajar para vacunarse en el exterior. Según contaron testigos, el productor estaba incómodo cuando notó que lo filmaban.

Las imágenes fueron publicadas por C5N y se vio a Viale esperar en una larga fila, su turno para vacunarse.

Allí estuvo acompañado por su novia, Lucía Pedraza, con quien habría ido a Miami no solo para hacer turismo sino también para aprovechar y vacunarse.

Cabe destacar que Mirtha Legrand habló sobre su posible vuelta a la televisión: "No estaré en televisión hasta que me den la segunda dosis de la vacuna. Ahora parece que no nos van a dar la segunda dosis... ¡Que mala información! Me tocaría en abril, pero por ahora no sabemos nada".