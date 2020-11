Desde Flor Peña hasta Diego Brancatelli: los famosos hacen fila para recibir la vacuna Sputnik V

Tras los dichos de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien dijo que "podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza", varios personajes de la Tv no lo dudaron y se expresaron para brindar su apoyo.

La primera en la lista fue Florencia Peña. La ahora conductora eligió las redes sociales para expresarse. "Yo me vacuno. Me recontra vacuno. me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump", dijo entre risas.

Entre los interesados también surgió el nombre de Diego Brancatelli. El periodista fue consultado en el piso de Intratables por la posibilidad de vacunarse en caso de ser posible y fue contundente con su respuesta.

"Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna".

Otro que fue apuntado por el propio público fue Jorge Rial, que hace unos días se había mostrado contento por la noticia de la llegada de la Sputnik V.

“Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”, dijo el conductor de Intrusos en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que Vizzotti también habló sobre cómo procederán: "Acá la idea es que la ANMAT pueda evaluar toda la información y en el momento que diga que hay suficiente información para concluir que la vacuna es segura y es eficaz, se avance con la siguiente etapa: generar la estrategia de implementación".

Y puntualizó: “Los pasos son los mismos para todas las vacunas. No podemos negar que Rusia es una potencia científica y tecnológica, tiene premios Nobel, desarrolla sus propios insumos. Nosotros no fuimos -hasta Rusia- a ver si era cierto, fuimos con preguntas concretas”.