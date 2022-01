Djimon Hounsou: “Esta King’s Man es bastante diferente”

El reconocido actor internacional Djimon Hounsou es parte de King’s Man: el origen, que llega mañana a los cines contando los inicios de la primera agencia de inteligencia independiente, al tiempo que muestra la historia de un grupo conformado por los peores tiranos y genios criminales de la historia, reunidos para planear una guerra que hará desa­parecer a millones. Dirigida una vez más por Matthew Vaughn y protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Harris Dickinson y Aaron Tylor-Johnson, entre otros, tiene a Hounsou en el rol de Shola, un guerrero africano que ahora trabaja para Oxford (Fiennes) como su mayordomo, aunque en secreto es una parte esencial de la incipiente organización Kingsman, y con él dialogó diario Hoy para conocer detalles de su personaje.

—¿Qué podés contarnos sobre tu personaje?

—Su nombre es Shola y soy de diferentes lugares de África. Digo que soy de diferentes lugares porque Shola parece ser una colonia francesa como Senegal, pero de alguna manera es de África Oriental. Pero está bien, es una historia de ­ficción (risas). Soy como una especie de ­ressortissant, como decimos en francés, alguien de Senegal que ha luchado junto a los franceses durante la guerra. Es ese tipo de personajes.

—¿Cómo se involucra con Kingsman?

—Shola se hizo amigo de Oxford en África y es el resultado de su maravillosa colaboración. Obviamente, en la historia verás rápidamente la dinámica con Conrad cuando era joven. Parece que fui su cuidador durante el trágico momento en que perdió a su madre. Así que verás al principio de la historia que Shola es el cuidador del joven Conrad.

—¿Cómo describirías su personalidad?

—Shola es muy correcto y un hombre de gran integridad. Parece ser de una tribu guerrera de Senegal. Tiene una personalidad muy guerrera, muy tranquila. En cierto modo, es la mano derecha de Oxford y obviamente fue muy importante para él al acompañarlo hasta Inglaterra y a través de todos los altibajos en la creación de este servicio secreto llamado Kingsman.

—¿Cuáles son sus habilidades de lucha?

—Tiendo a tener cuidado con las habilidades de lucha y las pongo en contexto. No quiero entrar en detalles sobre si sus habilidades de lucha se parecen al karate o al kung fu, soy cuidadoso. Su enfoque de la lucha es muy orgánico y está muy arraigado.

—¿Cómo se compara el tono de esta película con las dos anteriores?

—Bueno, es bastante diferente. Lo único que puedo decir sobre King’s Man y sobre este período de la historia es que tiene mucha relevancia para la historia de Europa a principios del siglo XX, en la que todos los primos reales estaban peleándose entre sí, lo que provocó la Primera Guerra Mundial. Y así, de una manera muy educativa, toca la historia de las primeras formaciones de Europa y la Primera Guerra Mundial y, posiblemente más tarde en otras películas, la Segunda Guerra Mundial (risas). Pero estamos haciendo la Primera Guerra Mundial. Y luego tienes un aspecto que es muy entretenido, en el que estamos tratando de derribar a este villano ruso, Rasputín, interpretado por Rhys Ifans, que es bastante enigmático y carismático. Es realmente emocionante.

—¿Te sorprendiste cuando leíste el guión?

—Sí, me sorprendió mucho. Sorprendido por la forma hermosa en que Matthew enlazó la historia de ficción con los hechos reales.

—¿Habías visto las dos películas originales?

—Sí. Me gustaron mucho. Son bastante entretenidas y divertidas.

—Cuando Matthew se te acercó, ¿cuál fue tu primera reacción?

—Había estado en Londres muchas veces, pero la oportunidad más conmovedora fue cuando Matthew me invitó para discutir un proyecto. En ese momento, creo que acababa de terminar Gladiador o tal vez Las cuatro plumas, así que me reuní con él en Londres para un proyecto que estaba pensando dirigir en ese momento. Hasta ese momento no había dirigido en absoluto. Era productor de Guy Ritchie y el equipo acababa de terminar Snatch, así que fui a verlo. Nunca hicimos la película y perdimos contacto. He visto su desarrollo como director y me sorprendió verlo contar esas historias y hacer tan bien esas películas de acción. Y luego recibí su llamado para esto, me sorprendió mucho y me sentí muy emocionado por trabajar con él, así que lo hicimos. Me alegra que mis expectativas no me hayan engañado.

—¿Cómo es ser dirigido por él?

—Puede ser un fastidio para los detalles, seguro. También puede ser un fastidio para la historia (risas). Dirá “algo está mal en esto”. Si se sienta a pensar demasiado, sabes que tienes problemas y que está a punto de cambiar algo. Pero no sabes cuánto lo aprecio como director. Espero encontrar formas de mostrárselo pero, de nuevo, realmente no importa porque creo que habla por sí mismo y creo que eso es lo suficientemente gratificante. Pero es un hombre maravilloso para trabajar. Aunque también puede ser problemático, porque tiene su idea y quiere resolverla, no hay forma de evitarlo. Puede ser un fastidio porque piensas: “¡Yo solo quiero irme a casa!”, porque ¡me ha encarcelado en Londres durante cuatro meses! Siento realmente que valdrá la pena, aunque estoy listo para volver a casa y ver a mi hijo.