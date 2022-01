Nicolás Furtado y Ester Expósito se mostraron súper acaramelados en Punta del Este

Después de confirmar su amor por redes sociales, el actor uruguayo Nicolás Furtado y la actriz española Ester Expósito están viviendo a pleno su relación y van de aquí para allá sin ocultarse de los paparazzi.

La protagonista de la exitosa serie Élite se encuentra vacacionando en las playas de Punta del Este junto a su novio y aprovecharon para realizar una salida nocturna en donde se robaron las miradas de los asistentes.

Furtado y Expósito no tuvieron pudor a la hora de elegir el lugar y fueron a la multitudinaria Fiesta Bresh, donde asistieron cientos de personas. Allí, se mostraron sin vergüenza a las miradas ajenas, divirtiéndose al ritmo de la música: durante toda la noche estuvieron bailando muy acaramelados.

Por supuesto que los artistas no pasaron desapercibidos y fueron reconocidos por las personas allí presentes, incluso fueron fotografiados y filmados sin que ellos se den cuenta. A los pocos minutos, el material se viralizó en las redes sociales aunque a la parejita eso parece no importarles porque ya no ocultan su amor.