Giuseppe Pedersoli: “Mi abuelo había sido totalmente olvidado”

Basado en cartas, contratos y documentación de producción originales, La verdad sobre La Dolce Vita, de Giuseppe Pedersoli, cuenta la historia real detrás de escena de la película italiana más famosa de la historia. Diario Hoy dialogó con Pedersoli, nieto de Giuseppe Amato e hijo del mítico Bud Spencer, para saber más de la propuesta.

—¿Cómo surge la historia?

—Siempre escuché hablar de mi abuelo con ese aura de leyenda. Yo era muy pequeño cuando él murió y la verdad que siempre vi en mi casa fotos y premios que recibió por películas, que forman parte del patrimonio del cine mundial. La idea era recordar a un hombre tan importante, que había sido totalmente olvidado y representado de una manera no apropiada. A mi madre le preguntaba cómo fue que luego de producir esa película nunca consiguió seguir con el éxito y murió a los dos años. Ella no tuvo una respuesta, pero sí me facilitó los documentos.

—Y ahí fue que te lanzaste a hacer el documental…

—Fue un descubrimiento formidable y no sé por qué durante tantos años nadie sacó esos documentos de esa caja, porque no solo había información sobre La dolce vita, sino sobre otras producciones.

—¿Cómo ordenaste la historia cinematográficamente?

—Primero ordené los documentos cronológicamente y ahí me di cuenta de que ellos mismos contaban la historia, en el día a día, del rodaje, los conflictos del mismo, de la distribución y entre ellos. De hecho, los documentos están escritos con un color diferente por cada uno, hay tres personalidades diferentes. Estaba muy claro en esos papeles que era muy riesgoso producir la película y que mi abuelo, a quien Fellini conocía por ponerlo de asistente en Roma Ciudad Abierta, de Rosellini, sabía que La dolce vita cambiaría la manera de entender el cine.

—¿Estás pensando en dirigir nuevamente?

—Me gustaría contar la historia de Hugo Spadafora, un italiano, un médico, a quien se le cortó la cabeza y durante 35 años no se ha encontrado. Me gustaría contar su historia como documental o película de ficción.