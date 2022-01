David Bowie: Warner Music se hizo con los derechos de su obra y lanzará un álbum póstumo

El próximo 10 de enero se cumplirán seis años sin la presencia física de David Bowie. El artista multifacético dejo el plano terrenal, pero la música que creó a lo largo de su vida sigue vigente no solo para sus fans, sino también para la industria.

Recientemente Warner Chappell Music (WCM) anunció que los herederos del Duque Blanco vendieron a la compañía los derechos de publicación musical global del catálogo de canciones.

El acuerdo, que fue denominado como “histórico”, incluye todo el trabajo de Bowie: cientos de canciones que abarcan las seis décadas de carrera del icónico artista y compositor, incluidos los emblemas como Space Oddity, Changes, Life on Mars?, Ziggy Stardust, Starman, Rebel Rebel, Fama, Young americans, Golden Years, Heroes, Ashes to Ashes, Modern Love, Let's Dance, Where are we now?, Lazarus y muchos más.

Es decir, que este acuerdo comprende canciones de los 26 álbumes de estudio de David Bowie lanzados durante su vida, pero la novedad es que este hecho supone el lanzamiento de un disco póstumo. Se trata de un álbum de estudio llamado Toy, que verá la luz mañana, a poco de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del artista.

Luego de esta adquisición, Warner emitió un comunicado en el que expresa sentir orgullo por resguardar una de las obras musicales más creativas de las últimas décadas. El co-presidente y ceo de WCM, Guy Moot, comentó: “Todos en Warner Chappell estamos inmensamente orgullosos de que los dueños de la propiedad de David Bowie nos hayan elegido para ser los cuidadores de uno de los catálogos más innovadores, influyentes y duraderos de la historia de la música. Estas no son solo canciones extraordinarias, sino hitos que han cambiado el curso de la música moderna para siempre”.

“La visión y el genio creativo de Bowie lo llevaron a ir más allá, lírica y musicalmente, escribiendo canciones que desafiaron las convenciones, cambiaron la conversación y se han convertido en parte del canon de la cultura global. Su trabajo abarcó grandes éxitos del pop y aventuras experimentales que han inspirado a millones de fanáticos e innumerables innovadores, no solo en la música, sino en todas las artes, la moda y los medios. Esperamos poder atender su incomparable cuerpo de canciones con pasión y cuidado, mientras nos esforzamos por construir sobre el legado de este ser humano extraordinario”, agregó.

La compañía no informó el monto por el cual adquirió la obra completa de Bowie, pero el diario The New York Times publicó que este acuerdo rondaría los 250 millones de dólares. El catálogo también incluye temas compuestos para bandas sonoras, con lo cual no se descarta que en el futuro podamos escuchar más sorpresas del Camaleón del Rock.

Toy, un fetiche para fanáticos

El lanzamiento de Toy, el trabajo póstumo de Bowie, incluye un box fetiche para quienes aún no se apegan del todo a las plataformas virtuales. En la página web oficial del músico ya se ofrece una preventa del material, que comprende la música en formato cassette y tendrá una tirada única de 10.000 ejemplares. Estos se podrán adquirir en las tiendas físicas oficiales del músico y luego se venderán los que queden en la tienda virtual.

Sin embargo, para quienes no tienen el deseo de tener un objeto, no cuentan con el dinero o simplemente ya no tienen un aparato para escuchar cassettes, pueden conseguir las nuevas canciones de David Bowie en las plataformas virtuales, en las cuales ya está disponible el disco para preguardar, tanto en Spotify como en Apple Music.

Toy tendrá 12 canciones: I dig everything, You’ve got a habit of leaving, The London boys, Karma man, Conversation piece, ­Shadow man, Let me sleep beside you, Hole in the ground, Baby loves that way, Can’t help thinking about me, Silly boy blue, Toy (Your turn to drive).