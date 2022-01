Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas felices en La Feliz

na semana nada más, con Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, desembarcó en la ciudad de Mar del Plata. Tras convertirse en un fenómeno indiscutible, batiendo récords de espectadores en Buenos Aires, llegaron a La Feliz para la temporada teatral veraniega. El trío se presentó por última vez en esta ciudad hace cinco años, y en ese verano se convirtieron, una vez más, en la obra más elegida y vista de la temporada. La obra fue escrita por Clement Michel, cuenta con la dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general de Oniisan y Preludio. Se verá en el Teatro Radio City, con funciones de miércoles a domingos, y entradas en venta en Plateanet. Diario Hoy dialogó en exclusiva con los actores en el lanzamiento de la temporada teatral de la ciudad balnearia.

La obra cuenta cómo Pablo, interpretado por Vázquez, y Sofía, encarnada por Accardi, vivían un tórrido romance y eran vistos por todos como la pareja perfecta. Pero, un pequeño cambio repercutirá para siempre en esa idílica relación, ya que al decidir mudarse juntos toda esa química y pasión se termina. Desesperado, Pablo se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín, su mejor amigo, interpretado por Rojas. Así, la divertida obra de Michel plantea cómo la convivencia, que es ya difícil de a dos, se comienza a complicar siendo tres en el hogar.

—¿Cuáles son las sensaciones que tienen de estar haciendo temporada en Mar del Plata? ¿Ya habían estado en la ciudad haciendo con anterioridad teatro en vacaciones de verano?

—Nico Vázquez: Tengo muchas hechas, gracias a Dios. La última, la más hermosa que hicimos, y que fue también juntos, fue El otro lado de la cama, hace cinco años. Así que imaginate las ganas con las que venimos a hacer esta temporada. En la anterior fue espectacular lo que sucedió y en esta tenemos mucha fe porque venimos de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando a sala llena. Ojalá suceda lo mismo porque es una sitcom, una comedia que realmente hace reír mucho a la gente; y creo que es un gran momento para que puedan disfrutar, sobre todo en vacaciones en esta ciudad maravillosa.

—Gimena Accardi: Las mismas sensaciones de felicidad. Primero porque es una ciudad que amamos, por lo menos personalmente; la hemos elegido para casarnos sin ir más lejos y siempre es una alegría estar acá. Mar del Plata es siempre una fiesta: está lleno de gente, siempre está explotado, la gente está feliz de reencontrarse con el verano, con el teatro, con los eventos artísticos, culturales. Todos los colegas están muy felices, excitados; estamos todos muy ansiosos y con la alegría de recibirlos y de esperar que pase, por lo menos, un poco de lo que pasó en avenida Corrientes, que gracias a Dios fue un éxito. Esperamos que se repita eso acá en Mar del Plata y que la gente la pase bien, se divierta después de tanto quilombo.

—Benjamín Rojas: Igual, coincido con los chicos. Con respecto a las temporadas, la primera que hice yo fue la última que mencionó Nico, con El otro lado de la cama, que fue la primera vez que vine a hacer teatro a Mar del Plata. La verdad es que fue un debut inolvidable para mí, para mi carrera, porque fue un éxito total. Tenemos muchas esperanzas de repetir lo mismo y que la gente venga a divertirse, que venga a ver esta comedia con Gime, con Nico, porque los tres, la verdad, estuvimos ensayando hasta hace un ratito. Se ve increíble la obra, estamos químicamente muy bien los tres, muy aceitados, y esperamos que la gente se divierta.

—NV: Me da mucho orgullo el poder presentar una obra en este contexto, de la manera en la que la presento, (digo esto como productor), porque podríamos haber venido con la mitad del equipo o con una escenografía más chica. Pero fue al revés, quise redoblar la apuesta, agrandé la escenografía y puse una puesta de luces mucho más grande que la de Buenos Aires, porque es un teatro mucho más grande.Y estoy muy feliz de poder generar mucho laburo en este contexto para producir risas. Muchas veces me preguntan “cuándo vas a hacer algo que tenga que ver con el drama” y yo siempre me tiro para el lado de la comedia. Me puse a pensar, y me lo hicieron notar, que mi productora es una generadora de risas hace muchos años ya, gracias a Dios, y mientras pueda seguir haciendo esto es una bendición.

—Tu película, La última fiesta, marcó la posibilidad de un camino distinto que se podía hacer dentro del cine local y, principalmente, en la comedia. ¿Para cuándo otra película?

—NV: Tuve muchas propuestas, por suerte.

—Ustedes, Gimena y Benjamín, hicieron una película juntos: Anoche, de Paula Manzone y Nicanor Loreti, que ahora está en Amazon Prime Video. ¿Cuándo vuelven al cine?

—NV: A mí se me complicó mucho, porque me largué con esto como productor y eso te lleva mucho tiempo, tenés mucha responsabilidad. Gracias a Dios tuve muchas propuestas, pero preferí quedarme quieto; cada vez que hago algo me pongo la camiseta al 100%. Ellos sí estuvieron con esta película que mencionás juntos y también tuvieron otras propuestas. Siempre aparece algo, ¿o no?

—GA: Sí, siempre hay dando vueltas propuestas para cine, pero ahora estamos 100% abocados al teatro. Nos demanda mucho tiempo, como en este caso, que estuvimos tres meses viviendo lejos de nuestro hogar. Gracias a Dios hay propuestas, pero hay que elegir y en este momento elegimos esto y la risa.

—BR: Sí y disfrutar también de lo que uno tiene, porque para nosotros esto es una bendición: trabajar de lo que amamos, gracias a Dios con la gente que responde. Como actores tenemos que disfrutar esto que estamos viviendo, la temporada que está empezando, con todas las fichas puestas acá en Mar del Plata.