El descargo de Oscar Mediavilla tras la pelea con Alex Caniggia

Una fuerte pelea se produjo entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia, mientras realizaba su devolución. El jurado se sacó de quicio luego de que el participante lo interrumpa constántemente, mientras le daba la explicación de su puntaje. Tanta fue la bronca que le generó, que le respondió con un exabrupto, ya que lo tildó de "tonto, zarpado y guarango" y hasta de "marmota".

El hijo de Claudio Paul, tampoco se quedó atrás y le respondió del mismo modo, dicíendole que "no era nadie". Luego de que se calmen las aguas, el productor musical y actual jurado del Cantando, trató de bajar un cambio con una profunda reflexión en su cuenta de Twitter.

"Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje . Lo siento mucho", escribió el jurado. Habrá que ver si Alex Caniggia le responde, pero todo indica que habrá mas capítulos de esta pelea.