El difícil momento que atravesó Freddy Villarreal

Freddy Villareal fue uno de los invitados de PH, Podemos Hablar, ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. En un momento, el anfitrión pidió que pasaran al punto de encuentro “los que estuvieron a punto de morir”, y Freddy dio un paso adelante.

Lejos de su estilo característico, el humorista conmovió a los presentes, al contar que casi falleció luego de una operación, y que mantuvo un diálogo con la muerte mientras estuvo internado en terapia intensiva.

Relató: “Hace unos dos años, más o menos, me tenían que sacar un pólipo de los intestinos, de hecho me sacaron parte de los intestinos y algo se complicó y terminé en terapia intensiva luchándola. Sentía que me moría, de hecho, vi la muerte. Hablé con la muerte y la enfrenté, le dije que no tenía tiempo para irme, que me espere, que tenía cosas por hacer en la vida, que no era mi momento... Para mí se enojó o se asustó y se fue. Me vino a buscar la parca, me estaba muriendo y me salvé”.