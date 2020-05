El doctor Mühlberger con prisión domiciliaria

El escándalo crece cada día más. Rubén Mühlberger tendrá prisión domiciliaria luego de declarar durante cuatro horas ante la fiscal, Valeria Massaglia. Se le imputan varios délitos, pero el más grave es el del "antídoto" para el coronavirus.

El doctor en sus declaraciones ante Massaglia, reconoció los hechos que se le imputan, pero no asumió responsabilidad. Finalizada la indagatoria y por tener diversos problemas de salud, Mühlberger fue imputado por 3 causas, donde se detallan no contar con habilitación en su clínica, poner en peligro vidas humanas y por el supuesto "antiCovid-19". Este último es uno de los más graves, ya que es de público conocimiento por la Organización Mundial de Salud, que aún no hay vacuna oficial contra el coronavirus.

El doctor se mantendrá detenido en su domicilio y con vigilancia durante 24 horas. Cabe destacar que al momento de su detención, se encontraron irregularidades en su centro de salud estética, como falta de habilitación, su matrícula de médico caducada, la cura del Covid-10 que vendía en 100 mil dólares y residuos patológicos. Además se sumaron denuncias de mala praxis por parte de varios pacientes.

La palabra de la fiscal

Tras la indagatoria, la fiscal de la causa, Valeria Massaglia, habló ante los medios y brindó declaraciones crudas. Se mostró sorprendida por lo que dijo Mühlberger y lo detalló como una persona que manipulaba a sus pacientes. "Él reconoce los hechos que se lo relacionan, pero niega total responsabilidad".

Además mencionó que su centro de salud estética no estaba habilitad y que contaba con "pseudomédicos en su clínica". Y tildó de irrisorias sus declaraciones: "es inexplicable lo que me dijo. Es una persona particular".

Por otro lado, detalló que tendrá prisión domiciliaria, luego de estar dos noches detenido y que tendrá vigilancia total las 24 horas. "Es incríeble que reconozca que tenía un cartel hecho por su secretaría, de una vacuna para el coronavirus, y no se haga cargo", dijo sorprendida.