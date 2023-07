El documental sobre Armie Hammer

La plataforma HBO suele colaborar con las producciones de diferentes series y, de forma reciente, se advino La casa de los Hammer. Esta historia se centra en la figura de Armie Hammer, actor que supo protagonizar innumerables éxitos. Asimismo, es el heredero de una familia de multimillonarios y fue acusado en muchas ocasiones por abusos y violaciones.

El intérprete saltó a la luz por haber estado en la entrega creada para la pantalla chica titulada Arrested development, donde se pone en la piel de un joven que pierde unas elecciones. Además, forma parte de un clan político que todo lo puede, pero claro, esto solo se dio en la ficción porque hoy en día este hombre está cumpliendo una pena por los crímenes que cometió. Luego de encarnar pequeños papeles, el hombre tuvo fama y popularidad gracias a su trabajo en la serie pensada para la pantalla chica llamada Call me by your name, que ganó un Óscar por el guion.

Con éxito y popularidad, el hombre estuvo en el foco por ser un galán a tiempo completo y también por sus extraños comportamientos que le valieron una pena de cárcel más el exilio a su país de nacimiento donde hoy renunció al oficio de actor para dedicarse a vender propiedades en las islas Caimán.

La serie documental tiene tres capítulos y cuenta con el testimonio de una tía del actor llamada Casey, donde da cuenta de los extraños comportamientos que tuvieron los hombres de esta familia. Las primeras imágenes inician con una serie de mensajes que el famoso les dedicaba a sus novias donde las cortejaba y demostraba sus afectos. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue abriéndose al juego de mostrar otras ideas más perturbadoras donde decía que deseaba atarlas, que quería verlas en lugares públicos para que un extraño las sometiera sexualmente o también asumió que ingería órganos de animales.

Muchas de las víctimas que mantuvieron una relación formal o una serie de citas aparecen en el documental y la investigación formal frente a la Justicia llevó nueve meses para que la Policía de Los Ángeles cerrara el caso sin ninguna condena a fines del 2021. Por ejemplo, la empresaria Courtney Vucekovich y la actriz Julia Morrison que estuvieron sometidas a practicas sexuales que no consentían y a juegos perversos que favorecían al famoso porque era quien tenía el poder.

En todo este relato se muestran los crímenes que en la actualidad aún siguen impunes, puesto que no fueron considerados como tales por las autoridades policiales ni las judiciales.

Además, se integra el relato de la tía del hombre que cuenta cómo el árbol genealógico se fue construyendo delante de una camada de hombres con poder que no tenían ninguna empatía con las mujeres y muchas veces solucionaban sus conflictos usando sus contactos o el dinero. Así, la tía revela que fueron otros familiares también los que tuvieron comportamientos violentos con jóvenes menores de edad y que estas cuestiones eran moneda corriente en este clan.