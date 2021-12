El dueto platense que estrena escenarios

Los cantantes Matías Alba y Andrés Ferreyra son artistas oriundos de la ciudad de La Plata y compartirán escenarios en un evento llamado Dos notas de amor. Este tendrá lugar el 22 de diciembre, a las 22, en El Teatro Bar de La Plata, ubicado en la calle 43 entre 7 y 8.

En diálogo con este multimedio, los artistas presentaron sus proyectos actuales.

—¿Qué material están presentando?

—Matías Alba: El 22 voy a estar adelantando gran parte de lo que será mi primer disco solista como cantautor. Más allá de la virtualidad llegó el momento de mostrar al público mis composiciones con banda en vivo.

—Andrés Ferreyra: El público se va a sorprender porque vengo preparando un show con todos los condimentos, también con banda en vivo. Cada uno con su segmento solista, pero con un hilo conductor porque le cantamos al amor cada uno desde su lugar y su impronta.

—¿Cuáles son las canciones que preparan para el show?

—MA: Entre muchas otras canciones son infaltables Nuestro amor, Renacer y Mi ángel divino, que son los primeros tres cortes que fui lanzando en You Tube y las plataformas. Cabe destacar que el videoclip de Nuestro Amor lleva casi 40.000 vistas. Son canciones que tienen influencias pop, baladas clásicas y el rock entre otros géneros que mueven mi inspiración. Es un disco súper amplio y de la misma forma preparamos el show.

—AF: Un show que pasará por climas de mucha alegría con ritmos bien latinos a través de canciones de Marc Anthony, bachatas, un medley de Luis Miguel para no dejar de cantar y el lanzamiento de un tema propio muy poderoso en energía. Y tendrá también climas muy íntimos con baladas de Cristian Castro, Luciano Pereyra y Carlos Rivera entre otros. Hay un par de sorpresas que se las van a enterar si vienen.

—¿En qué proyectos están inmersos?

—MA: Actualmente mi carrera como solista viene siendo mi proyecto con prioridad. Decidí en este tiempo que era hora de darle el valor a esas letras que tenía guardadas esperando la luz y otras que fueron naciendo con las vivencias en esta pandemia tan difícil por un lado pero que la entendí también como un proceso de cambio y oportunidades. Me encontré con tiempo, me senté en la computadora y empecé a darle forma a todo lo que tenía en la cabeza o en borradores y así fueron naciendo los cortes de difusión.

—AF: Tenemos pensado con mi producción durante enero recorrer varios lugares de Capital Federal y la Costa Atlántica llevando un poco de mi música como solista, y en mis momentos de introspección tratando de profundizar mi trabajo como compositor. Tengo también presentaciones de folklore con Grupo Vocal Tupac, tratando de retomar un poco el ritmo previo a la pandemia. Soy además profesor de salsa y bachata. Mi tiempo es muy repartido, pero con el objetivo de que se acerque el primer disco, es algo que tengo muchas ganas de hacer.

—¿Cómo se preparan para esta fecha?

—MA: Voy a compartir fecha con Andrés, que me parece un cantante de primer nivel, como hace tiempo no escuchaba en el país. Esto me ayuda y me incentiva a prepararme un 200% para estar a la altura, no solo de mi colega, sino también de un emblemático lugar para los platenses como es El Teatro Bar. Le agradezco infinitamente a 3G.COM Producciones que nos dan todo las 24 horas para que el miércoles 22 estas Dos notas de amor que preparamos suenen en perfecta armonía. Las entradas están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro. Realmente va a estar muy bueno y presiento que será una gran noche donde las emociones fluyan, por el reencuentro con el público y por poder contar una historia donde las canciones nos unan.

—AF: Me siento muy entusiasmado y con muchas ganas de que el público pueda conocerme como un artista completo, brindándoles todo lo que vengo preparando con mucho esmero. Es un show, como decía, con todos los condimentos, para bailar, cantar, interactuar. Me siento muy conectado con la gente y quiero transmitirlo en el escenario, entregarles lo mejor. Con la banda venimos trabajando a un nivel que eriza la piel. Un poco de ansiedad, pero pasión y felicidad plena por volver al escenario y con un show para enamorarse a través de este hilo conductor que contamos. Mati viene con un espectáculo tremendo también.