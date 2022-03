El malestar de Kim Kardashian

Desde la separación confirmada entre Kim Karda­shian y Kanye West, los recelos y las asperezas no han deja­do de salir a la luz. Primero ocurrieron por la división de bienes, luego devino la separación económica de la fortuna amasada en la sociedad económica y por último hubo conflictos por el régimen de visitas inherentes a los cuatro hijos en común.

Además, es de conocimiento público que ella está saliendo con un humorista famoso, mientras que él blanqueó su romance con la modelo Julia Fox (que ya llegó a su fin). Sin embargo, debido a un acuerdo en común, ninguno de ellos los presentó a los herederos por una cuestión de respeto.

De forma reciente, el rapero y también diseñador Kanye West realizó una serie de descargos a través de las redes sociales donde deja claro su desacuerdo con algunos manejos de su ex como mamá. Sucede que la mujer permitió que su hija mayor abriera una cuenta en Tik Tok sin el permiso del padre y esto creo un conflicto digital.

Por su parte, Kim explicó cómo fueron las cosas y lo demás lo solucionará ante la Justicia. Así recuperó las capturas y presentó nuevas pruebas ante la ley. Explicó: “Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la crianza compartida en las redes sociales, lo que me ha creado angustia emocional”. Asimismo recalcó que deseaba encontrar una solución dentro del ámbito privado para preservar a la familia pero no ha sido posible: “Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio.Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no. Solo quiero seguir adelante de la manera más respetuosa posible para mantener la privacidad de la familia”.

Los niños North West (8), Saint West (6), Chicago West (4) y Psalm West (2) mantienen visitas divididas con sus papás y están atravesando la situación familiar de la mejor manera posible.