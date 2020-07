Elias, el cantante del Sarmiento: "Nestor en Bloque fue una maldición para mí"

Elías Music, es un cantante de reggaeton que se considera versátil dentro del género, ya que también se desarrolla en el ámbito de la cumbia. Su último éxito fue "Mami lucete", una gran producción que se realizó a pulmón junto con sus productores y una amplísima variedad de artistas, en una puesta en escena de otro nivel.

Lo cierto es que en el último single que lanzó con Nestor en Bloque, el artista cumbiero a tres días de sacar el tema le canceló porque firmó con una productora. Elias hizo su descargo en las redes sociales y le hizo una tiradera, una canción dedicada exclusivamente a él.

En esta entrevista, el cantante cuenta todos los detalles:

- ¿Cuan difícil es este momento, teniendo en cuenta la imposibilidad de poder trabajar normalmente?

- Es muy difícil porque vos imaginate trabajar todos los días en el tren, tener un ingreso básico de mil - mil doscientos pesos por día a pasar a tener un ingreso mínimo, porque yo trabajo de mi casa, es muy difícil. Tuve que reinventarme y hacer shows a la gorra a través de mi instagram. Empecé a hacer lo que hacia en el tren, shows a la gorra y cuando termina el show la gente me va donando. Pero es difícil porque ya vamos 100 días de cuarentena y la gente te ayuda una vez, te ayuda otra vez, pero cada vez se pone más duro. Básicamente me quedé sin trabajo

- ¿Se que tenes hijos, es más difícil aún?

- Y si, porque tengo uno que se llama Miqueas de un año y medio y Ezequiel de siete. La leche, los pañales, es algo que los chicos no pueden esperar. Te piden todos los días la comida, las galletitas. Tengo el beneficio de que la madre de mi hijo cobra el IFE y eso lo usamos netamente para la mercadería y yo ayudo con lo que yo voy rescatando. Además de que lo que está pasando de que los chicos no pueden salir, estamos tratando de que estén entretenidos y todo eso.

- ¿Como te ganas un lugar en el tren, el respeto de esa gente que, si bien a realizar otra actividad, siempre está ligada a ese espacio?

- Al tren entrás por un familiar, se puede decir que es como una empresa. Toda la gente que labura en el tren son todos conocidos, todos familiares, hijos de hijos, y entras solamente por conocidos porque cuidan mucho su lugar de trabajo. Tenes que ganarte el respeto respetando a los demás, y caer bien a la gente que está un poco mas arriba que yo, que maneja la movida de los vendedores. Ahora hay una mutual pero el tren es muy difícil, es complicado que entre gente de otro lado, que no sean familiares. Son tipos que tuvieron que bancarla cuando era mas complicado laburar. Ellos no dejan meter a cualquiera.

- ¿Como te definís como artista?

- Me defino un artista versátil y con confianza en lo que hago, un artista ambicioso, con sueños, que básicamente da todo cuando hace una canción. Trato de dar siempre el 100%. "Mami Lucete" fue lo mas grande que pude llegar a realizar como artista, por cuestión económica y por despliegue artístico también. Tuve mucha ayuda de dos pilares fundamentales para mí, Luciano Rocco, que hasta hace poco estaba trabajando conmigo, y Victor Kuzeta que es mi productor. Fue una idea loca, la primer idea era hacer una batalla de reggaetoneras arriba del escenario, dos equipos, pero luego surgió la idea loca de subir gente de diferentes disciplinas bailando reggaetón. Nos re sorprendió la repercusión que tuvo porque al mes casi llegaba al medio millón de visitas. Lo mas increíble fue estar en Quiero Música, me dije en algún momento que como artista nos tendrían que dar una oportunidad y se nos dio. Le mandamos el video a la producción, le gustó y lo subieron, para mí eso fue impresionante.

- ¿Cuando comienza tu relación con Nestor en Bloque? ¿Que significaba para vos poder hacerlo con un gran referente, y que te genera hoy luego de haber pasado por todo esto?

- Mi relación con el nace hace unos 8-9 meses atrás, por medio de Dj Tao. El escucho una canción mia en su auto y me llamó. Le gustaba lo que yo hacia y me contactó, fui a la casa y le mostre muchas de mis canciones, lo que me llevó a venderle mi música y mis canciones. Estaba todo mas que bien hasta hace poco. Grabamos un tema juntos, yo escribí la canción, el le metió las voces y hace un mes me dice que lo suelte al tema porque me quería ayudar, quería que yo sea corista de él. Quería que yo labure con él pero yo soy vocalista, me dedico a mi carrera. Me dice, bueno está bien, sigamos laburando con las letras. Metimos un tema juntos hasta hace un mes atrás, cuando me dijo que saque la canción, porque en un principio me dijo que quería mucha plata para hacer un video, quería gastarse 200 mil pesos, entonces dejé la canción ahí porque esa plata no la tenía. Y de la noche a la mañana me dice '¿Por qué no sacás el tema?' Entonces yo le dije que me dejara manejar el video con la gente mía porque el quería llamar a un tipo de Uruguay. Entonces de esta manera sí se pudo hacer porque yo conocía a uno que me iba a dar una mano y que quedara, por lo menos, presentable. Le metí para adelante, le mandó las voces a mi productor, yo grabé la parte mía, después me mandó las fotos y empezamos a anunciar el lanzamiento.

Pero en un momento me dejó de hablar, no me contestaba, me clavaba el visto. 'Yo le decía, mirá que faltan dos semanas, falta una semana', y tres días antes me dice que no saque el tema porque firmó con Sony Music. Yo le dije: 'bueno está bien ¿Ahora quien me reconoce lo que gastamos, el tiempo de laburo en el estudio, la plata que invertimos en el video, la gente'?. Me dice: 'No se, arreglate, pero si subís la canción te la bajan. Ahí empezó todo el drama porque de pasar de ser una bendición termino siendo una maldición para mi, porque se metió con mi trabajo. De esto depende mi familia, yo hago esto porque amo hacer música pero también cuido mi trabajo y no pienso aguantar esta verdugueada. Entonces decidí no quedarme callado y lo hice arriba de una pista. No pudimos sacar el tema, me lo sacaron de youtube y yo saqué una tiradera, hasta me quisieron bajar el canal de youtube, pero no por ahora no pudieron hacer nada. Encima me lo sacaron por derechos de autor pero la canción era mía, pero cuando hay poder, dinero y contactos se puede hacer de todo.