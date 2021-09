Elton John pospone su gira por problemas de salud

Elton John anunció que las fechas de los recitales incluidos en su gira europea y por el Reino Unido para este año, “Farewell Yellow Brick Road”, se pospusieron para el 2023. En un comunicado, el popular compositor y cantante, de 74 años, admitió que se vio forzado a reprogramar su tour por problemas de salud.

El artista, quien manifestó su enorme "tristeza" por esta determinación, explicó que a finales de su período de descanso de verano sufrió “una caída aparatosa sobre una superficie dura” y desde entonces padece de “dolor y malestar considerable en la cadera”.

“Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no dejó de empeorar y me llevó a tener dificultades en la movilidad. Me recomendaron operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufro complicaciones en el largo plazo”, explicó.

El cantante dijo que se someterá a “un programa intensivo de fisioterapia”, que le “asegurará una recuperación completa y un retorno a la movilidad sin dolores”.

Pese a su estado de salud, John reveló que sí podrá actuar en un evento destinado a fines benéficos, el llamado Global Citizen, el próximo 25 de septiembre ya que no quiere “defraudar” a la organización. “Son solo cinco canciones y es una tarea física diferente a las exigencias de actuar durante casi tres horas cada noche de una gira y de viajar entre países”, explicó.

El músico elogió la paciencia de sus “increíbles seguidores” desde que la pandemia “lo llevó a cancelar la gira el pasado año” y aseguró que le “parte el corazón tenerlos esperando más”.

El músico aprovechó los días de encierro por el coronavirus para componer nuevas canciones junto a importantes figuras de distintos géneros que incluyen a Dua Lipa, Nicki Minaj, Young Thug, Miley Cyrus, Lil Nas X, Stevie Nicks y Stevie Wonder, entre otros

“The Lockdown Sessions’' (”Las sesiones del encierro”) es una colección de 16 canciones que saldrá el 22 de octubre. El proyecto fue impulsado por la cancelación de la gira del músico británico y gracias al programa de entrevistas de Apple Music “Rocket Hour’', en el que conoció a muchos de los artistas con los que trabajaría.