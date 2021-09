Afectado por la pandemia, Mike Patton cancela la nueva gira de Faith No More

El cantante Mike Patton anunció la cancelación de la gira que Faith No More iba a iniciar mañana por Estados Unidos y de los shows previstos con Mr. Bungle, uno de sus tantos proyectos musicales.

"Lamento informar que, debido a razones de salud mental, no puedo continuar con las fechas programadas de Faith No More y Mr. Bungle. Tengo problemas que fueron exacerbados por la pandemia que me están desafiando en este momento", escribió el artista en sus redes sociales.

Y añadió: "No siento que pueda dar lo que debería en este momento y no voy a dar nada menos del cien por ciento. Lo siento por nuestros fans y espero compensarlos pronto. Las bandas me apoyan en esta decisión y esperamos trabajar en esto de una manera saludable".

Faith No More tenía previstos unos doce conciertos entre mañana y el 23 de octubre en Maryland, Chicago, Newport, Las Vegas, Los Ángeles y Kansas, entre otras ciudades de Estados Unidos.

Por su parte, Mr. Bungle iba a actuar en Chicago el 17 y 19 de este mes. Poco después del anuncio de Patton, sus compañeros apoyaron la decisión a través de un mensaje publicado en el sitio oficial del grupo.