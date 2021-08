Abba vaticina nuevas producciones

Tras la pandemia que dejó sin shows a los artistas de todo el mundo, ahora el célebre ­proyecto Abba retoma las grabaciones de canciones clásicas y vuelve al ruedo con las giras que debió cancelar debido al contexto al que asistió toda la humanidad.

Ahora vaticinaron que vuelven a los escenarios no sin antes dar por entendido que tendrán nuevas producciones para dar a conocer. Esto fue expuesto en una publicación que realizaron a través de las redes sociales. Al respecto, expusieron: “Habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá”. Y agregaron: “Somos muy, muy buenos amigos. No paramos en el estudio. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”.

Además, cerraron su comunicado: “Los cuatro sentimos que, después de unos 35 años, podría ser divertido unir fuerzas nuevamente y entrar al estudio de grabación. Entonces lo hicimos”.