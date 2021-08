Suspenso y venganza en las series para maratonear

CLICKBAIT

¿Cómo evitar un asesinato en tiempos de redes sociales y de conectividad absoluta? Tras su fachada de thriller y entretenimiento, esta nueva propuesta de Netflix esconde una mirada dolorosa sobre los vínculos y la dependencia tecnológica. Un relato vertiginoso, nervioso, atrapante, con logradas actuaciones.

VICTORIA

El talentoso Leo Damario se pone tras las cámaras de lo que fue la primera ficción nacional rodada en pleno confinamiento estricto.

Junto a Cecilia Peckaitis, protagonista de la historia, se lanzaron a construir un relato que apela a la nostalgia de seriales policiales en donde la recurrencia de elementos posibilitaban un acercamiento a sus personajes traspasando la pantalla. Invitados en cada episodio para acompañar un relato de venganza, empoderamiento femenino y libertad. Amazon Prime Video.

MARADONA: SUEÑO BENDITO

Exactamente un día antes de un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, se dará a conocer en 240 países del mundo esta esperada serie sobre la cual se han escrito, y se siguen escribiendo, páginas y páginas en medios especializados especulando sobre qué veremos. El 29 de octubre en Amazon Prime Video.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

A la exquisita dupla de los admirados y eternos artistas Steve Martin y Martin Short, a quienes vimos juntos en una infinidad de producciones desde la emblemática comedia Tres amigos, se suma Selena Gómez. Una historia que toma el actual fenómeno y obsesión de los espectadores y oyentes por el true crime y los podcast de misterios.

Aquí el trío protagónico, viviendo en Nueva York, intentará dar con el asesino que eliminó a uno de sus vecinos, y para hacerlo se verán en aventuras que nunca imaginaron para sus vidas. Humor, acción, intriga, ironía, en una propuesta que desembarca en la nueva plataforma Star+.

Más series

DEXTER NEW BLOOD

Ocho años pasaron desde que dejamos de ver a este personaje, un hombre con una doble moral que resolvía casos mientras hacía, de alguna manera, justicia por mano propia, asesinando a quienes creía que era necesario. Nueva vida y nuevo escenario, que podrán literalmente cambiar sus instintos. Próximamente en Paramount+.

LOS HERMANOS AFRO

Leo y Mimi son dos hermanos afroargentinos que por su condición étnica les cuesta progresar en una sociedad que los discrimina. Ellos están muy motivados para cambiar esa realidad: ¿lograrán cumplir sus sueños, derrotar a los prejuicios y revertir la exclusión a la que los somete el sistema? Por Contar.

HINTERLAND

En la tercera temporada, tras un ataque que destruyó su casa y le partió el cráneo, el detective Tom Mathias busca curar sus cicatrices físicas y psicológicas.

Encuentra refugio en el trabajo cuando se ve envuelto en un viejo caso que lo ha intrigado desde sus primeros días en Aberystwyth y sin embargo se convertirá en sospechoso. Se ve en AcornTv.