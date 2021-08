Pampita sin palabras

Ante la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez, Pampita fue consultada por los movileros de Los ángeles de la mañana y se enojó ante la insistencia.

Incluso recalcó el mismo testimonio ante la insistencia del periodista: “¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver. Les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen”.