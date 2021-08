El peor momento de Vicky Xipolitakis

Mientras se desempeña como panelista en Cortá por Lozano, Victoria Xipolitakis lucha contra su exmarido por la tenencia de Salvador Uriel, el hijo en común. Ahora la pena es mayor porque el hombre tuvo un fallo favorable que desestimaría los cargos que la griega acusaba. Al respecto, la mujer expresó: “Cuando el padre hizo unas pericias que fueron todas desfavorables y peligrosas para el nene, yo me puse ante la Justicia para decir por favor hagan este informe nuevamente, pero háganselo al papá también. Pero me sorprendió porque estas últimas no salieron como la otras: una le dio borderline, que es trastorno límite de la personalidad que puede llegar a cosas tremendas que prefiero no exponerlas públicamente y el otro que era una patología del ángel que es peligrosa”.

Además, la mujer está por ser desalojada de la vivienda que habita en Recoleta porque desde hace meses no puede afrontar los gastos del alquiler. En este contexto, ultimó: “Estamos hablando de un padre del que no espero otra cosa. Trata de negar todo y demuestra lo que es permanentemente y es más de la violencia que vivimos y lo único que quiere es hacerle mal al nene y a mí. Es un camino muy feo el que quiere tomar porque no es necesario”.