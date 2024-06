Ernie Hudson: “Los Cazafantasmas cruza generaciones”

Invitado por la Argentina ComicCon, que la semana pasada convocó a miles de fanáticos de la cultura popular para celebrar al mundo de la fantasía en tres jornadas plagadas de cine, televisión y animé, Ernie Hudson brilló en cada una de las intervenciones que tuvo en los paneles en contacto directo con los fanáticos. Para saber más sobre su experiencia en el país y sus roles icónicos, hablamos con él en exclusiva.

Como parte de la querida saga cinematográfica Los Cazafantasmas, que recientemente revivió protagonizada por Paul Rudd y de la que Hudson también fue parte, el actor disfruta del reconocimiento y cariño del público.

El actor de 78 años, impecable, estuvo en el país invitado junto a su mujer, con quien está en pareja hace 40 años, lo mismo que su ingreso a la saga, ya que la primera producción de Los Cazafantasmas data de 1984 y recordó su carrera con un brillo especial en los ojos.

Hudson es mucho más que Los Cazafantasmas, siendo parte de éxitos mundiales como La mano que mece la cuna, El cuervo, Miss Simpatía, Congo, junto a grandes estrellas de Hollywood, y también participó de series emblemáticas como La isla de la fantasía, La familia Ingalls, Blanco y Negro, Brigada A, Webster y, más recientemente, E.R. Emergencias, Criminal Minds, Cómo conocí a tu madre, Modern Family, Arrow y Quantum Leap.

Pese al cambio de paradigma e intereses en la industria, Hudson sigue siendo convocado y su sola presencia permite recuperar esa nostalgia de un cine y una televisión que ya no existe, de esa particular manera en la que antes se veía todo, ir al cine era un plan y encender el televisor en un día particular y a una hora particular para ver una serie o un programa permitían unir a la familia. Hoy despliega su talento en diversos proyectos, pero también reparte su tiempo recorriendo el mundo para compartir sus hitos laborales y, también, su férrea convicción de que su suceso se debe a un plan mucho más grande del cual él es solo una pequeñísima parte.

—¿Es está tu primera vez en Argentina? ¿Cómo la estás pasando?¿Qué sabías sobre el país antes de llegar aquí?

—Es mi primera vez, la Argentina ComicCon me invitó junto a mi mujer, no sabía mucho del país, pero estoy muy contento de estar, conocer gente, estoy muy ansioso.

—¿Cuál es el secreto para poder mantenerse en la industria de Hollywood por tanto tiempo? ­Porque comenzaste muy joven y ya tenés casi 50 años de carrera ininterrumpida con grandes éxitos en cine y televisión…

—Creo que siempre lo he mirado como solo una parte de la vida. Nunca sentí que significara necesariamente nada, pero es el trabajo que hago y, con la mayoría de las cosas, creo que si te preparas, si haces el trabajo, si no pones demasiado énfasis en confiar en la gente, yo confío en el Universo. La respuesta está ahí afuera y creo que, si das lo mejor, puedes hacerlo. Pero no sé si alguien “planeó” mi carrera, porque, de acuerdo con la Biblia, que habla de que muchos estaban esperando pero varios de ellos se durmieron, creo que si te preparas y la mayoría de la gente, mucha gente, puede hacerlo, que quieren la oportunidad de estar allí y luego se prepararán y yo solo he confiado en que, si hago mi parte, el universo también lo hará.

—Esta preparación de la que hablás, te ayudó para estar en una de las sagas más amadas de todo el mundo y ser parte de las nuevas producciones. Me gustaría saber, ¿cómo te sentís con esto de seguir con el legado de Los Cazafantasmas, con tus propias producciones y las nuevas que se han sumado a la fran­quicia?

—Es maravilloso, es una bendición, cuando hicimos la primera Los Cazafantasmas, no teníamos idea de que sería esto, pero sí sabía que era algo muy versátil y lo que he aprendido a lo largo de los años fue especialmente que cruza generaciones, ya sabes, gente mayor que la ve con sus nietos y sus bisnietos y todos se ríen y comparten, he hecho muchas películas, algunas exitosas, pero atrae a un público de cierta edad, como cuando hice La mano que mece la cuna, que apelaba a un público mayor, otras películas a un público demasiado joven, pero rara vez la película tiene este tipo de convocatoria para toda la familia, así que veo familias enteras disfrutando de ella. Veo a gente que dice que vio la película por primera vez con sus padres en 1984 y ahora se la enseña a sus hijos por primera vez. Eso es algo muy especial y me hace sentir agradecido y honrado de ser una pequeña parte de ello. Y así es como me encanta trabajar, pero hay algo único diferente sobre esto. No creo que los estudios sean la razón, ya sabes, algunas de las películas hacen que la gente sintonice. Creo que hay algo en los aficionados, realmente conectados a que eran años cuando era nada aún la película y hablaban sobre ella, pero nadie pensó que la película se convertiría en lo que es ahora y eso es algo que los fans hicieron por su cuenta y, para mí, poder ir a una de estas convenciones y conocer a la gente real, que sigue manteniendo viva la película, es una bendición que ni siquiera puedo describir.