Mica Vázquez: “Hay algo muy lindo del teatro que es lo instantáneo”

Mica Vázquez vuelve al teatro con Jardines salvajes, que el 12 de junio estrena en Multiteatro Comafi (CABA), compartiendo escenario con Nazareno Casero, Carlos Portaluppi y Viviana Puerta. Hablamos con Vázquez para conocer más de su regreso a las tablas.

—¿Qué encontrás en el teatro que tal vez no en otro soporte en los que te desarrollás profesionalmente?

—Hay algo muy lindo del teatro que es lo instantáneo, lo inmediato, la respuesta inmediata del público y diferente, porque cada público es diferente. Porque nosotros estamos diferentes todos los días y hay algo de ese entrenamiento que como actores es muy lindo y muy gratificante. También salir y poder saludar a la gente, y que lo que les está pasando a ellos, lo que los emociona, nos emociona a nosotros, lo que les hace reír, nos hace reír a nosotros, entonces se arma ahí algo lindo. Y también hay algo físico en el cuerpo, en la voz, en el producirte, en el tiempo, que no tiene que ver con una ficción, que por ahí sí tenés que producir. Tengo que meterte en persona, pero es como más tranca, son otros los tiempos acá, y hay algo de impostar la voz, de que todos te escuchen, de que las emociones te pasen en el cuerpo y se vean reales. Como de todo eso que para mí tiene algo más físico que por ahí la tele, que uno lo puede hacer más chiquito, igual se va a ver.

—¿Qué es lo que más te gustó del ­proyecto?

—La obra está buenísima. El guion es divertido, el elenco es hermoso, volver a hacer teatro en la calle Corrientes. Yo hacía cinco años que no hacía teatro comercial, volver al ejercicio de miércoles a domingo, de tener a la gente ahí, todo. Yo hacía bastante que no estaba en esta y me da muchas ganas de volver a transitar esto, sostener un personaje una hora y media todas las noches, entrar en la cabeza de Tania, y con un elenco que está bueno, que a veces no pasa y tenés que estar todas las noches con gente que no te llevas tan bien. Levantarte temprano para ir a hacer algo que te gusta, ya es una vuelta que le sacaste a la vida. Te divertís, es un trabajo que el mes y medio que duran los ensayos es muy intenso, son todos los días de lunes a sábado cinco horas, tenés que tener ganas. Obviamente es un trabajo, y si no tenés ganas es igual, pero si encima tenes el plus de que la pasás bien, todo el tiempo agradecemos eso porque no es lo habitual.