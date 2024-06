Juan Guzmán: “Desde pequeño me encantaba grabarme”

El talentoso actor de doblaje Juan Guzmán pasó por el país para ser parte de Argentina Comic Con, donde desplegó su talento rememorando sus interpretaciones en Rick y Morty, Samurai Jack, Aquaman y El Capitán del Espacio. Hablamos con él en exclusiva.

—¿Sensaciones de estar en la ­convención?

—Feliz, porque, más allá del evento en sí, lo que significa el contacto con la gente es muy gratificante, muy sabroso. Son familias completas que se acercan y uno viene porque ve Bob Esponja, el otro viene por El precio de la historia, se toman fotos contigo y la pasan bien, puedes compartir con ellos y el evento en particular. A mí me gusta mucho el escenario, me gustan mucho las tablas. Yo vengo del teatro y entonces siempre estar en un escenario es muy gratificante, muy rico y se siente uno vivo y en un evento como este, que además hay tanto público, pues, muy feliz.

—¿Cuándo supiste que la actuación, el doblaje, era lo que querías hacer?

—No sé si estaba muy consciente de saberlo, pero yo creo que desde muy pequeño ya. Yo siempre digo que eso está como en la sangre, como un gen allí, una cosa rara. Porque yo desde pequeño recuerdo que siempre me encantaba grabarme. Me encantaba molestar bajando el volumen al televisor y poniendo mi voz encima y siempre en el colegio, por alguna razón, me escogían a mí para que diera el poema del Día de la Madre o ese tipo de cosas. Y cuando tuve la oportunidad, pues, me metí en el grupo de teatro del Liceo y así empezó todo.

Entonces, creo que es algo que ya desde que uno nace como que está formando parte de tu talento, así como me imagino que otras personas también tienen talentos en otras cosas y se les va manifestando desde pequeño. Pero hasta saber realmente que quería ser un actor, creo que eso pasó más o menos en la adolescencia, pero ya desde antes era algo que venía caminando.

—¿Y el universo del doblaje?

—Al universo del doblaje llegué por una situación de que yo había estudiado actuación, estudiaba teatro y estaba haciendo teatro. Pero como buen actor que está comenzando siempre estaba velando y un amigo, que trabajaba en la que en ese momento era la empresa de doblaje más grande de mi país, me llamó un día y me dijo: “Mira, acá están buscando actores y esto es una empresa de doblaje”. Yo no tenía ni idea de que existía algo llamado doblaje, ni que eso se hacía en mi país, ni nada de eso, pero me fui para allá, hice un casting y algo muy loco pasó, y es que en principio me ofrecieron trabajo como técnico de audio y yo dije: “Pero no”. Esto, no tenía ni idea, pero me dijeron: “Te vamos a entrenar”. Yo como nuevamente necesitaba el dinero dije: “Bueno, está bien”. Y estando allí dentro, pues, empecé a pedir que me hicieran un casting hasta que un día me escucharon, me lo hicieron y empecé a partir de allí a trabajar. En un principio trabajé con las dos cosas y luego me quedé solamente trabajando como actor y así empecé mi carrera en el doblaje.

—¿Cuál es el personaje que a vos siempre te gusta ponerle voz?

—Yo amé Samurai Jack, me parece que es un personaje increíble. Creo que tiene una manera de ser que mucha gente debería ser como Samurai Jack y con su tema de buscar la justicia, de buscar la verdad, de acabar con el mal.