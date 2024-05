Moria Casán, durísima contra Amalia “Yuyito” González

Moria Casán y su lengua karateca no le dan tregua a nadie. A horas del estreno de su programa Nave Nodriza, donde destrozó a Mirtha Legrand y Susana Giménez, un nuevo round contra Amalia “Yuyito” González avanzó.

Invitada en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV, en estos días conducido por Luis Ventura, Casán respondió sobre cada uno de los personajes de la cultura popular que le preguntaron. Al llegar el turno de Yuyito, y su cercanía con el Presidente, Javier Milei, lapidaria, sentenció: “Yuyito antes que ser maleza hace cualquier cosa”, y continuó dando detalles de lo que piensa sobre ese posible vínculo.

Además, habló sobre Fátima Flórez y la relación con Milei: “no es que no les creí, me parece que sí y que es la primera cancelada del amor. Me parece duro, no sé quién la canceló, él y la hermana son lo mismo, el poder”.