Tamara Mesri: “Tenía ganas de hacer algo sobre mi abuela y el legado”

La ópera prima de Tamara Mesri, El campo en mí, en la que indaga sobre su identidad familiar a partir de la historia de su abuela, Luba, sobreviviente del holocausto nazi, llega mañana a los cines. Hablamos con ella para conocer detalles de la propuesta.

—¿Qué te imaginás que hubiera pensado Luba al ver la película?

—Por un lado, creo que, como me dijo mi tía, no le gustaba que la filmara acostada, que se le marcaba la panza y se la ve sin maquillaje. Eso principalmente, porque si bien no era con que está todo el tiempo así, como ves en la película, nunca me puse a pensar mucho más que eso. Pero creo que no sé, ella era reflexiva y que si tal vez no hubiese estado de acuerdo, hubiese por ahí debatido, no sé, no estoy muy segura. Difícil saber, porque ella creía que todo lo que tenía que haber, sobre todo con contar su historia, porque si bien todo el tiempo nos hablaba de eso a nosotros o a cualquiera, decir algo más expositivo le daba vergüenza, porque sentía que no estaba como a la altura de explicarlo bien.

—¿Cuándo supiste que querías hacer una película sobre ella?

—Se fue dando, desde 2008 quería hacer el documental con una sensación de, bueno, algo tengo que hacer sobre mi abuela y el legado, y que la gente conozca su historia. Y, sobre todo, siendo una hipótesis, que después se me cayó cuando me puse a investigar, empecé a afirmar que era una hipótesis un poco violenta, como por la guerra. Cuando empecé a investigar, me di cuenta de que no y por diferentes motivos me cayó esta idea y tenía ganas de hacer algo. En 2019 empecé con una idea de algo más escénico, de multimedia, con imágenes de ella y la obra era bastante a nivel simbólico, con cosas de la guerra, pero es muy metafórico, con oscuridad y las luces que se maneja y eso. Pero en 2020 venía escribiendo algunas cosas para montar algo y cuando empezó la pandemia y no podía tampoco sacar fotos, porque soy fotógrafa, entonces dije, bueno, es el momento de trabajar con el Premiere, y empecé a jugar, a ver esta imagen, este audio, y ahí empecé a probar y un poquito más así eso con el tiempo terminó en puntapié para el documental.