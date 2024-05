Miranda! Lali y Milo J arrasaron en los Premios Gardel 2024

En una ceremonia que pudo seguirse por Star+ en vivo, los Premios Gardel 2024 celebraron a lo mejor de la música nacional, un evento que coronó a Milo J, Lali y Miranda! como los grandes ganadores de la noche.

La edición n°26 de los premios, que entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), otorgó 22 premios y tuvo shows en vivo de Nicki Nicole, Luck Ra, Miranda!, Tiago PZK, Milo J, Usted Señálemelo y presentaciones de Lali, Bandalos Chinos, Fabiana Cantilo, entre otros.

Iván de Pineda, secundado por Evelyn Botto, Nacho Elizalde y Cris Vanadia, fueron los encargados de acercar las nominaciones en el Movistar Arena con nominados y público que disfrutaron de la velada. Luck Ra rompió el hielo y calentó el estadio con su alegría y cuarteto, y hasta se dio el gusto de tomar un Fernet para celebrar y luego darle lugar a otros shows.

Lo que quedó claro con los premios es la apertura de la industria a nuevos sonidos, y si bien fueron premiados artistas como David Lebón, Chango Spasiuk, Ramón Ayala y Mercedes Sosa, en sus rubros, la música urbana joven fue lo que predominó en la gala. Milo J, y Lali arrasaron con tres premios cada uno, mientras que el Premio Gardel de Oro fue para Miranda!. Al momento de subir a recibir uno de los premios, Lali dijo “fueron tiempos movidos para mí y estoy absolutamente conmovida por el amor que recibo, del fandom y no fandom. Quiero dedicar, no el premio, sino un momento a Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas y es cierto que quizás la palabra no está en la RAE, pero está en la calle y en la vida de la gente, no nos acostumbremos a escuchar esto porque es la vida de nuestros amores, de la gente que merece vivir en libertad, justamente. Y por último le dedico este álbum a quien lo inspiró, la comunidad LGTB, no están solos”.

Lali, además de llevarse varios Gardel, incluyendo el de Canción del año por Obsesión, ofreció un show icónico. Rodeada de bailarines y drags, llegó al escenario con una bandera de Argentina y otra del orgullo LGTB. Por su parte, Milo J le dedicó uno de los premios a su madre y le dijo frente a la audiencia “mirá, no terminé la escuela, pero gané un Gardel”. Charly García fue homenajeado a lo largo de la noche con canciones en vivo interpretadas por varios artistas y agradeció en un video deseando “feliz año y felices fiestas”. Una noche llena de música y premios que coronaron la ceremonia que pudo despegarse de ediciones anteriores con brillo y glamour, a la altura de la celebración.