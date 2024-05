Federico Ottone: “No creo que se haya terminado la tele”

Desde el 4 de junio en el Picadero (CABA) se podrá ver AhoraDespués, de Guido Zappacosta, con dirección de Héctor Díaz y el protagónico excluyente de Federico Ottone, con quien hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo estás viviendo la previa al estreno de la obra?

—Muy bien, disfrutando mucho, pero, por otro lado, bueno, con mucha intensidad y empezando a ultimar detalles. Después de mucho tiempo de trabajo que venimos, sobre todo con Héctor Díaz, el director, venimos casi laburando o con la obra en la cabeza hace un año, que fue cuando hicimos la presentación. A Héctor le habían propuesto que eligiera alguna de las obras que habían quedado seleccionadas para el premio Contar y estaba con muy poco tiempo. Había dicho que no, pero bueno, ojeando una de las obras por azar justo le quedó esta y la agarró. Empezó a leerla, no paró y me la mandó y, cuando me la mandó para leerla y la leí, ya a la quinta página estaba dentro, porque está muy bien escrita, tiene algo como muy empática, en algún sentido, es como que leyendo la hago, viéndola, te metes ahí adentro en la historia del protagonista.

—¿Hace cuánto que no hacías teatro?

—Hice en el 2021.

—¿Te da vértigo volver después de este paréntesis?

—No tanto porque el teatro siempre está, o sea, hay a veces, quizás si grabo algo o estoy filmando alguna cosa, quizás no hago. El vértigo tiene que ver con lo del unipersonal, que nunca hice, claramente es como muy nuevo y eso ahí sí está.

—Te saco de la obra, ¿cuándo supiste que querías ser actor?

—Yo de muy chiquito, ya en el en el jardín de infantes, en un acto del Día de la Familia, actué y la gente se rio. Y ahí yo le dije a mi vieja que quería estudiar teatro, que quería ser actor y me bancó hasta los seis. Ya después seguí insistiendo y en la primaria empecé a estudiar teatro. De ahí no paré nunca.

—Fuiste parte de ATAV que fue como casi una de las últimas ficciones en la televisión, ¿cómo vivís que no haya más ficción en la televisión tradicional?

—Creo que cualquier actor que haya hecho tele es algo que en algún lugar duele. Porque más allá de cierto cambio de paradigma que se puede estar dando con las plataformas, hay algo que tiene que ver, como en general, con algo de la cultura, que está viviendo unos cambios de cierta brusquedad. Que, la verdad, no digo que asustan, pero sí que me parece que está bueno estar, cuidar. En algún punto, yo tengo la sensación de que es una cuestión de tiempo y que se va a reinventar la cosa, no creo que se haya terminado la tele. Me parece que el formato de la tira diaria y algo de la novela que tiene que ver un poco con nuestra identidad, con nuestra cultura.