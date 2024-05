La China Suarez subió una foto de Marcos Ginocchio durmiendo y luego la borró

Si bien Eugenia “China” Suárez había subido a sus redes sociales una foto de Marcos Ginoccio durmiendo, rápidamente la bajó y dijo que solo son amigos. “Parece que no sale”, decía la historia en donde se veía a Marcos, el ganador de Gran Hermano 2022, durmiendo. A los pocos minutos, la bajó y subió, en una imagen de una playa, la siguiente aclaración: “¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”. Los rumores de romance entre ambos vienen hace tiempo y se los ha visto en eventos sociales y laborales juntos.