Moria Casán: “Me encantaría ser inmortal”

Desde hoy, Moria Casán asume un nuevo desafío en su carrera, una carrera llena de éxitos y novedades, sumándose al streaming Picnic Extraterrestre, que podrá seguirse en YouTube, con Nave Nodriza, donde entrevistará a personalidades de diferentes ámbitos y servirá de puntapié para la señal que contará, además de la One, con programas de Fabián Casas, Sofía Gala, Enrique Avogadro y Paula Vázquez, entre otros.

En exclusiva hablamos con Casán, durante el lanzamiento, sobre su ingreso y, claro, cuándo fue la última vez que realizó un picnic.

—Esto es lo que te faltaba Moria, stremear, ¿qué significa para vos sumarte a este proyecto?

—Stremear es una nueva forma de comunicación que para mí es igual a todas, pero que tiene tal vez una llegada más relajada, pero este proyecto tiene una llegada también muy comprometida, se está largando un proyecto que tiene que ver con todas las áreas de la cultura, el entretenimiento, que van a hablar de cine, de filosofía, de música, va a haber una ficción, que eso se va a grabar, y yo salgo en vivo los lunes con Nave Nodriza, así se va a llamar mi lugar en el Picnic Extraterrestre. En la Nave Nodriza voy a hacer un monólogo y, después del monólogo, voy a entrevistar a dos personas.

—Antes entrevistabas en la cama, en A la cama con Moria, y ahora en la Nave…

—Sí, muy bueno.

—¿Qué tipo de personaje vas a entrevistar?

—Gente de la música, gente de la literatura, gente de la farándula, dos personajes por programa.

—¿Extrañabas entrevistar o estar con tu propio programa, porque lo último que hiciste fue jurado en varios proyectos?

—-No, yo no extraño nada de lo que dejo de lo que hago, yo soy una mina muy enfocada en lo que hace, yo estoy haciendo Brujas, 34 años, de miércoles a domingo, el teatro es vampiro en cuanto horarios y, además, nosotros, régimen Rottenberg, hacemos de miércoles a domingo, estamos cerca de las 4.000 funciones, ya con eso tenés que, para no poner piloto automático, tenés que manejar algo tuyo para habitar el personaje de Luisa, que es el mío, entonces no extraño nada, no digo “hay cómo me gustaría hacer algo”, no, me han ofrecido hacer el Cantando, no sé, tengo que ver si tengo ganas, o me han ofrecido otras cosas, pero no sé.

—Esto sí querías hacerlo, te gustaba que es algo nuevo, que recién se está empezando a explorar…

—Sí, es otra cosa, más relajado, una vez por semana, es innovador, va a tratar de mejorar lo que existe, en cuanto apuesta, hay una estética impresionante, hay una escenografía muy copada, ya los avances estuvieron buenos y yo soy muy “gánica”, muy profesional, con un gran amor por lo que hago, que lo hago con placer y respeto, y siempre tengo una gran curiosidad por la vida, me encantaría ser inmortal, me encantaría estar como estoy ahora, ni más chica ni más grande, y seguir viendo cosas, descubriendo cosas, haciendo cosas, con las mismas ganas, con la misma desdramatización, y cuando paso por crisis o caos, estar más abierta que nunca y una actitud positiva para iluminar todo, atravesar, la cuestión es atravesar, y fluir, es una filosofía de vida que la tengo desde muy chica, soy sabia y ahora la estoy mejorando con la cábala.

—¿Hace cuánto que no hacés un picnic?

—Desde que era adolescente.

–Tienen que hacer uno con el Pato (Fernando Galmarini)…

—Sí, a él le encanta, hacemos un poco pero no picnic, nos encanta, pero vamos a comer a algunos lugares de onda, otros bodegones, andamos siempre por Tigre, también venimos acá por Capital, que nos encanta, pero picnic me encantaba, con mis compañeros de colegio, de vez en cuando, lo hacíamos en el Tigre, también con mi familia y con mis noviecitos, pero con los noviecitos enseguida el mantel se convertía en sábana (risas).

—Sofía está involucrada también en el proyecto de Picnic Extraterrestre, ¿cómo es esto también de compartir proyecto con ella?

—A ella la convocaron porque es una melómana perdida, sabe de música, la vida, no te puedo explicar lo que sabe, es una locura y estará los martes con Sergio Rotman y yo, en vivo, los lunes.