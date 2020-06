Escándalo: Ulises Jaitt denunció penalmente a Yanina Latorre y Santi Maratea

Un nuevo escándalo sacude a la familia Latorre. Tras el polémico abrazo de Yanina con Santi Maratea en el estudio de "Los Ángeles de la mañana", Ulises Jaitt recurrió a la justicia. Allí, denunció penalmente a ambos por romper el distanciamiento social en la televisión y en plena cuarentena.

El abrazo de los dos famosos, generó mucho repudio en las redes sociales, sobre todo por la actitud de Latorre, que se dio cuenta del error inmediatamente y no le dio importancia. "¡Ay! Bueno... pero no me importa nada", señaló en el programa.

Ante este hecho, Ulises Jaitt tomó la decisión de denunciarlos penalmente y lo anunció en su cuenta de Twitter: "Acabo de denunciar penalmente a la Sra. Yanina Latorre y al Sr. Santiago Maratea, por violar el artículo 205 del Código Penal. Violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia (Covid-19)". Tras la denuncia, habrá que esperar la respuesta de la panelista.