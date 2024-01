Esta noche se celebran los Globos de Oro

Hoy domingo por la noche se celebra la 81 edición de los Premios Globos de Oro, que reconoce a las mejores películas del año 2023 y a la industria televisiva.

La ceremonia se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Los Ángeles y tendrá como anfitrión al comediante Jo Koy. Además, Oprah Winfrey, Amanda Seyfried, Angela Bassett, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh y Will Ferrel serán los presentadores en cada categoría.

Según el criterio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la película Barbie fue una de las mejores del año, ya que cuenta con 9 nominaciones, entre las que se encuentra: Mejor película (comedia o musical);Logro cinematográfico y de taquilla; Mejor actriz de comedia o musical (por Margot Robbie) y Mejor dirección de cine (Greta Gerwig).

En series, Succession es una de las favoritas y cuenta con las mismas nominaciones que Barbie. Algunas de las categorías en las que se encuentra son: Mejor serie de televisión (drama);Mejor actriz de televisión (drama) por Sarah Snook y Mejor actor de televisión (drama) por Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong.

Para el Globo de Oro a Mejor Película los ternados son Oppenheimer, Los asesinos de la luna, MaestroVidas pasadas, La zona de interés y Anatomía de una caída.

Por otra parte, 1923 (Paramount+), The Crown (Netflix),La diplomática (Netflix),The Last of Us (HBO Max),The Morning Show(Apple TV+) y la mencionada Succession(HBO Max) son parte de los candidatos a llevarse el premio a la Mejor Serie.

Cabe destacar, que este año se agregaron dos categorías: "Logro cinematográfico y de taquilla" y "Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión".

En Latinoamérica el evento podrá verse por TNT y HBO Max y comenzará a las 10 pm (horario Argentina).