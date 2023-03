Fin a los rumores de romance de Guille Valdés

La actriz Guillermina Valdés siempre fue casi una cultora del perfil bajo. Aun siendo durante años la pareja de una de las personalidades más importantes y mediáticas de la televisión argentina, como lo es Marcelo Tinelli. Pero este verano la encontró, por una cosa o la otra, más expuesta que de costumbre. Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas se vio envuelta en una polémica debido a algunos dichos de Cande Tinelli sobre la relación que mantuvo ella con Marcelo. Palabras más, palabras menos, Candelaria dijo que ella no le hacía bien a su papá. Guillermina, por su lado, optó por responder a través de las redes sin armar mucho ­barullo.

Pues bien, no todo acaba allí. La semana pasada se la vinculó amorosamente con Javier García, futbolista y arquero de Boca Juniors. Ocurrió luego de que los paparazzis la encontraran una noche bajando del auto de García luego de ­compartir una cena. Los rumores fueron in crescendo hasta ayer que, más que en un fade out, se truncaron de golpe. Guille, consultada por la prensa dedicada a temas del amor, expresó: “Nos vimos una vez, nos quisimos conocer como ­cualquier persona que se está conociendo con otra”. No solo eso, sino que ella, ante la insistencia de la prensa dejó bien en claro que está sola y que es tremendo “salir una vez con alguien y que te saquen una foto”.

Por otro lado, el que también dio su propia explicación y sentir sobre el asunto fue el otro implicado, el propio Javi García. Si bien no salió en cámara ni en vivo en ningún programa, sí le confió al periodista Alejandro Castelo que lo que apenas estaba comenzando ya no va más. ¿Los motivos? Todo hace indicar que no soportó tanta exposición televisiva: “No me banqué la exposición mediática. Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto de las cámaras. No la llamé más a Guille”, se sinceró el futbolista. Por si fuera poco, también llegó a circular la versión de que en realidad lo de Javier García era una tapadera o disimulo respecto al verdadero nuevo amorío de Valdés: ni más ni menos que el ídolo boquense Juan Román Riquelme. Aunque desopilante, circuló ese rumor que fue desmentido por la propia actriz. Y más aún luego de que se confirmara el encuentro con el arquero de Boca.

Vale recordar que no es el primer rumor de romance que enfrenta Guille Valdés durante este verano. Hacia mediados de febrero, más precisamente alrededor de la fecha de San Valentín, se la vinculó con el influencer Santiago Maratea. Hasta se llegó decir que habían cenado juntos el día de los enamorados y que la presentación formal con la familia de la actriz iba a ser en Necochea, cosa que no ocurrió. Así las cosas, Guillermina Valdés sigue soltera.