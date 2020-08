Flor Vigna habló sobre la versión de un reencuentro con Nico Occhiato

Los rumores de reconciliación entre Flor Vigna y Nico Occhiato siempre están presentes. En las últimas horas, se volvieron a encender los mismos con un posible reencuentro entre la ex pareja, luego de que ambos se fotografien con una misma prenda. Ante esta versión, fue la propia actriz quien salió a hablar y dar su versión.

En diálogo con Ciudad, la actriz y bailarina desmintió esta versión: "Yo me compré ese buzo y sé que Nico trabaja con esa marca, así que no sé que decirte de él. Ese buo es mío". Y destacó que hace bastante no lo ve: "Con todo esto de la cuarentena no lo crucé jamás".

Y agregó: "No tenemos mala onda, ni nada. Quedó todo muy bien", cerró tajante. Por el momento, Flor Vigna apagó los rumores de reconciliación pero la puerta sigue semiabierta ¿Será verdad lo que dijo o ambos están esperando el momento justo para anunciar el retorno?