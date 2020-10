Flor Vigna volvió a hablar de su relación con Nico Occhiato

Que volvieron, que no volvieron. Muchas especulaciones hay en torno a la posible vuelta como pareja de Flor Vigna y Nico Occhiato. Varias veces han hablado los protagonistas sobre la relación que tienen y sus idas y vueltas. Ante esta situación, la bailarina detalló como está el vínculo en la actualidad.

"Ahora nos estamos viendo con Nico muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos etiqueta", señaló con firmeza Vigna. En diálogo con Agarrate Catalina, destacó que quiere seguir soltera: "En este momento no me interesa atraer a ningún hombre. Es un momento donde estoy a las corridas, pero bien. Tengo clases de inglés, después las entrevistas y Telefé". argumentó la actual participante de Masterchef Celebrity.

Y agregó: "Hoy la autosatisfacción que me da una clase, un laburo, no me la da ninguna pareja, en el buen sentido lo digo", cerró Flor. Por otro lado, destacó los consejos que le dio su ex para el nuevo reality del que va a formar parte: "Me dio un tip muy cliché y me dijo que sea yo".