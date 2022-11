Freddy Krueger, el origen de nuestras pesadillas

En los años 80, Freddy Krueger surgió como un personaje de las películas del género de terror. Se trataba de un villano que resistía el paso del tiempo, se mantenía con vida en las oscuridades y esperaba el paso del tiempo para asesinar a sus víctimas. Esto sucedía cuando las personas dormían, dado que él también podía ingresar en estos lapsos de tiempo. Vale mencionar que su espirítu regresaba del más allá en una búsqueda de venganza, ya que había sido quemado vivo por los padres y las familias de sus víctimas.

Tal fue el éxito de esta historia de Wes Craven que sus secuelas continuaron hasta el día de hoy. Este director, que también fue responsable de la saga titulada Scream, afirmó cómo surgió el personaje de Freddy y el origen de esta trama por demás siniestra. Una mañana, el buen muchacho leía un diario y allí se enteró de las vivencias de una familia que escapó de los campos de exterminio en Camboya que se suscitaron en 1975 y 1979. Allí este clan pudo escapar a con destino a USA en pos de buscar una nueva vida y empezar desde cero.

Sin embargo, el más pequeño tenía pesadillas que no lo dejaban dormir y, si lo hacía, sentía que los malos momentos lo terminarían atrapando. Es por ello que el joven no podía conciliar el sueño y vivía con un sindrome. Al otro día, en plena calma, la familia fue a verlo pero ya estaba fallecido.

En el 2015, el realizador dejaría este mundo debido a un tumor cerebral que lo mantuvo internado por dias. Vale mencionar que su infancia también tuvo repliques en la historia creada de Freddy.

Sucede que Wes estaba viviendo en una casona alejada en su infancia, allí un hombre aterrador pasaba por su casa y se detenía en la ventana para mirarlo y seguir caminando.

Al respecto, Wes supo afirmar en una entrevista: “Me asustaba muchísimo cuando pasaba, así que me escondía en las sombras y esperaba hasta que lo escuchaba irse. El hombre no solo se paraba a mirarme fijo sino que lo hacía con una actitud de Sí, te sigo mirando. Me daba pánico”.

Además agregó sobre Freddy y el éxito: “Si esto me aterró a mí, ahora yo haré lo mismo con mis personajes y con la audiencia”. La entrega tuvo sus éxitos consecutivos en los años ochenta. En las series actuales ­siempre hay reminiscencias a estas producciones que marcaron un hito en lo que fue la entrega del cine de terror.

Asimismo, otros directores más osados han retomado la historia del personaje para traerlo al presente y estrenar peliculas. Además el ­merchandising, como la remera rayada, los sombreros y los guantes, fue un éxito.